El autor de la única foto de Piñón Fijo sin maquillaje contó cómo se la hizo

Piñón Fijo está en boca de todos, la controversia se apoderó de su figura con el cruce mediático con sus hijos, quienes pusieron sobre la palestra una posibilidad de malos tratos como padre. En ese contexto, ahora apareció el hombre que lo fotografió sin maquillaje, en Tierra del Fuego.

Hace unos meses, el payaso visitó el extinto ciclo de Jey Mammón y se animó a explicar el motivo de la viralización de la única imagen sin maquillaje. “Venía en un viaje familiar y paramos en una panadería muy famosa en Tolhuin. Allí, el dueño me pidió una foto. Le dije “asi como estoy (sin maquillaje) no te sirve ni a vos ni a mi. Pero me insistió y al final accedí pero le dije ‘esto queda entre nosotros’”.

El artista también instaló la sensación de que el comerciante falló en algún punto del acuerdo, dado que manifestó: “Me dijo que sí. A la semana todo el mundo me estaba diciendo que me había visto en una foto sin maquillaje en una panadería de Tolhuin”.

Emilio Sáez (67) rompió el silencio, saltó a la chance de exteriorizar su verdad, su punto de vista del asunto, que aconteció en 2002, en el marco de unas vacaciones del payaso. Así, el fueguino sorprendió al aportar una serie de detalles en contraposición.

De ese modo, el panadero contó: “La verdad, le saqué esa foto después que un chofer de la gobernación me dijera: 'Emilio, te traigo un payaso famoso'. Yo, la verdad no lo conocía, creo que en aquel tiempo todavía no era tan famoso. Pero bueno, junto a un empleado (que es cordobés, como él) nos sacamos una foto los tres”.

Y añadió: “Yo tenía una cámara de aquellas que llevaban un rollo de 36. Con ella obtenía fotos de artistas y personajes que pasaban por la panadería". Luego, narró qué hizo con la cámara: "Cuando lo revelé habían pasado como tres meses. La vi y se me ocurrió hacer un cuadrito que colgué en la panadería”.

Y así llegó al nudo de la historia, al punto exacto que terminó configurando todo el entuerto. “Abajo decía, claro 'Piñón Fijo'. Y cuando pasó el tiempo y lo empezaron a conocer la gente que llegaba se sacaba fotos al lado del cuadro. Nunca pensé que eso le haría mal”, le aseguró Emilio a Clarín.

A modo de conclusión, el comerciante argumentó que jamás quiso dañar a Piñón Fijo: “Para nada lo hice a propósito. ¿qué ganaba? Además, me pareció un tipazo. Yo no sabía nada de eso que él no quería sacarse fotos sin maquillaje. Y les digo más: una vez alguien vino al negocio y cuando vio la foto me dijo que 'a este hombre no le gusta salir sin maquillaje'. Entonces saqué el cuadro”.