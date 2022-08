Cuándo se casaron Carolina Fal y Santo Biasatti y cómo fue la ceremonia

Santo Biasatti y Carolina Fal llevan más de 17 años juntos. Se conocieron en el año 2005 por amigos en común. La química entre ellos surgió de manera automática. Ninguno de los dos dijo nunca nada y la relación creció en la más absoluta reserva.



Ellos nunca hablaron y dejaron que hablaran los demás. En la mayor discreción lograron construir una historia de amor fuerte, de la que llegaron al mundo dos hijas: Sofía, de 11 años, y Lucía, de 9.



La gran pregunta que muchos se hacen, luego de tantos años de romance secreto y bien resguardado es: ¿cuándo se casaron Santo Biasatti y Carolina Fal? Fue el 28 de mayo de 2019, en secreto, claro.





Parecía un día cualquiera el del 28 de mayo de 2019, pero no fue así. Carolina estaba trabajando ya en el hospital Muñiz y no había modificado sus horarios habituales. Todo parecía rutinario.



Por su parte, Santo Biasatti, que conducía un programa en Crónica TV y otro en AM 990, tampoco hizo cambios. No obstante, esa mañana se casaron en secreto en el registro civil de la calle Uruguay, ante los testigos Mariano, hijo de él, y Celina, hermana de ella.



En aquel momento, fue el periodista Javier Fabracci, compañero de Santo en El Trece, el que dio la primicia que sorprendió a todos. “¡Primicia! Santo Biasatti y Carolina Fal se casaron hoy por civil, después de muchos años de relación y dos hijas en común. ¡Felicidades!”, tuiteó.





La forma en la que se dio el casamiento entre ellos generó algunos problemas, ya que gran parte de la familia de ambos se enteró por los medios de comunicación. Así fue el caso de Agostina Biasatti, nieta de Santo e hija de Marcelo. Marcelo Biasatti tampoco se había enterado.



Sucede que Santo había elegido como testigo a su hijo Mariano porque tenía una relación más cercana y trabajaba como productor de su programa de Crónica TV. Con el tiempo, se limaron las asperezas y Agostina, que había manifestado su enojo en redes sociales, dijo: “Fue una cuestión del momento, que se arregló re bien y por suerte no afectó a nuestra relación”.