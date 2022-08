Ángel de Brito lanzó una teoría y contó qué pasa entre Jorge Rial y Mariana Brey

Ángel de Brito y Jorge Rial mantienen una especie de enemistad que a veces parece ser un juego para las cámaras. Y es que, los famosos hace tiempo tuvieron un fuerte cruce, pero con el paso del tiempo todo fue mejorando entre ellos y hoy pueden demostrarlo sin problemas.

Hace algunos meses atrás el conductor de LAM apuntó filoso contra Rial: "El caradura de Rial criticó la nota que le hice a Dalma, cuando me tomé el trabajo de ver todo lo que había dicho Baudry en el programa de Jorge para preguntarle puntualmente a Dalma. Es más, me llamó ella, ni se la pedí, lo dijo al aire".

Y continuó muy sincero y casi chicaneando al padre de Morena Rial: "Los periodistas todavía buscamos a los protagonistas y le preguntamos para sacarle algún título. Rial está comiendo de mí desde hace tiempo. Le marco la agenda todos los días, todos los días".

Como si fuera poco, hace algunos días Mariana Brey comparó a los dos conductores y sorprendió a todos. Fue en Mañanísima donde se mostró filosa: "Ángel es el número uno. No, no sé si lo superó a Rial, pero tampoco me parece que hagan exactamente lo mismo, tienen estilos distintos haciendo espectáculos".

"Ángel es un amigo. Él me chicanea más a mí al aire.. Es bárbaro trabajar con él. Nunca había trabajado con Jorge", confesó Mariana sin poder elegir entre Ángel de Brito y Jorge Rial. Ahora bien, fue el conductor de LAM y amigo de Yanina Latorre quien apuntó directo contra los famosos.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Ángel de Brito decidió charlar con sus seguidores para poder sacarle algunas de las tantas dudas que tienen sobre su vida privada o para conocer los detalles laborales y del mundo de los famosos que nadie cuenta públicamente.

Uns seguidor muy filoso decidió tocar el tema y preguntarle: "Te imaginás a Brey y Rial en pareja. Mariana se separa o separó y termina con J.R". Sin miedo al qué dirán, Ángel de Brito decidió responder: "Re".