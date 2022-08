Isabel Macedo contó qué fue lo que la llevó a ser actriz para ganarse la vida

Isabel Macedo tiene un largo recorrido en el mundo de la actuación, al cual ser insertó desde muy joven, cuando no llegaba a los 18 años todavía. Y es el día de hoy en el que sigue recordando qué la empujó a comenzar a trabajar.



La actriz nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1975, pasando gran parte de su infancia en el barrio porteño de Palermo. Estudió en la escuela Saint Catherine’s Moorlands School y luego se inscribió en la Universidad de Belgrano, más precisamente en la carrera de hotelería.



Si embargo, Isabel Macedo nunca logró concluir sus estudios universitarios, ya que desde muy chica decidió dedicarse de lleno a la actuación. Y fue así que construyó una gran carrera, la cual se la debe, confiesa, en gran parte a una enseñanza que le dejó su padre, fallecido en 2014.





Todo surgió cuando, según su relato, su padre, un ingeniero agrónomo jujeño, leía el resumen de la tarjeta de crédito. “¿Quién te compró ese anillo?”, le preguntó a una Isabel Macedo de 17 años. “Vos, papi”, le contestó Isabel.



Fue en ese momento en el que su padre, muy serio, le dejó una enseñanza muy importante para ella. “Si yo te hubiera comprado ese anillo, tu madre y tu hermana también tendrían uno igual. ¿Vos les ves uno igual? Fijate cómo encontrás tiempo entre la escuela y la parroquia para trabajar y me lo vas pagando”, le dijo su padre.



“Ahí le dije que no podía, que iba a la escuela, a la parroquia. Me dijo: ‘No hay apuro. Sé que vas a encontrar la manera’. No me olvido más de eso. Así que empecé a laburar de modelo, haciendo fotos para revistas de belleza, hasta que junté la plata y le devolví peso a peso”, contó Isabel Macedo.





“Estoy muy agradecida. Ese día me cayó la ficha de que los padres te pueden hacer un ser genial y consciente o cagarte la vida. Y también supe que no se puede gastar diez si tenés cuatro. Fue una enseñanza de mi papá”, reflexionó la actriz.



Isabel Macedo supo actuar en ficciones como Ricos y Famosos, Verano del 98, Muñeca Brava, Amor Latino, 1000 Millones, Son Amores, Floricienta, Alma Pirata, la tira mexicana Amor Mío, Don Juan y su Bella Dama, Botineras, Graduados y Guapas, entre otras.