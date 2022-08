El desopilante debut de L-Gante en Canta Conmigo Ahora: "Estoy re loco"

L-Gante volvió a la televisión nuevamente de la mano de Marcelo Tinelli. El referente de la Cumbia 420 participó este lunes como jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

"Gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos como siempre, tarde pero seguro", comenzó diciendo Elián, quien se sumó al panel de los 100 jurados una semana después del estreno. "Me encanta tenerte acá porque sos un referente de la música joven argentina, esta cultura que se exporta y llega a todos los lugares del mundo", expresó el conductor.

"Yo la paso de 10 acá. Pero hay algo que me pasa cada vez que vengo: cuando llego, me tienen explicar así... encima que estoy re loco, la tengo que cazar al vuelo", agregó el cantante fiel a su estilo. "Cuando te gusta un participante, tenés que votar y te parás", le explicó brevemente Tinelli.

Minutos más tarde, tras la presentación de Angie Carrasco, quien interpretó "Ayer" de Gloria Estefan, Tinelli fue a consultar el voto de algunos de los jueces y L-Gante volvió a hacer de las suyas.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó a Ana Devin porque no había votado a favor y ella respondió: "Yo estoy un poco en una... Estoy muy desconcentrada por la presencia de L-Gante", confesó. "¿Te gusta?", quiso saber Marcelo. "Un montón de cosas me pasan...", siguió.

Tinelli fue hasta donde estaba el cantante: "Dice que le pasan un montón de cosas...". "¿Qué le estará pasando por la cabeza a Ana?", respondió L-Gante, dando lugar a que el conductor volviera hacia donde estaba ella. "¿Qué te está pasando a vos por la cabeza?", le preguntó Marcelo. "No sé, me late el corazón", le respondió ella.

"Siento una admiración profunda y me pongo nerviosa, tiemblo y no puedo mirar a la participante, porque miro todo el tiempo para el costado, y la voy a bardear", admitió Devin, completamente atraída por la figura del cantante. Entonces, Tinelli le repite todo el comentario al cantante. "Shhhh, que después me esperan con el cinto", contestó Elián en voz baja, en referencia a su vínculo con Tamara Báez.

Tinelli volvió a L-Gante y él reveló la clave de su atracción. "Ya me di cuenta porque, ya sé lo qué es... El conjunto es. Porque la otra vez vine de traje y nadie me dijo nada", respondió en referencia a su look deportivo.