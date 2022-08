El álbum de fotos privado de Raffaella, la hija tiktoker de Donato De Santis

Donato de Santis se erige en un personaje entrañable, que genera una conexión con el público y que no pierde sus raíces italianas, aunque con muchos modismos argentinos. Entre su visibilidad en los medios, el cocinero también despierta interés en cuanto a su vida privada, en la que se destaca la faceta de influencer de Raffaella, su hija mayor.

La joven de 20 años, que es hermana de Francesca, de 18, heredó algunos rasgos del histrionismo de su papá y encontró en las redes sociales un espacio para divertirse. Así, la adolescente llena de contenidos muy originales su cuenta de TikTok.

En ese universo, Raffaella propone desafíos que los usuarios aceptan y replican, para activar un efecto rebote importante. En algunos de sus videos, que capta con su celular, se destaca la intervención de Donato, que acepta jugar con su hija y se presta a las propuestas.

Uno de los posteos en los que participa el jurado de MasterChef alcanzó la tremenda cifra de un millón y medio de reproducciones y se volvió viral. Esa publicación posibilitó a miles de internautas detectar a la joven como la hija del famoso cocinero.

En cuanto al lazo que cultivó Donato con Raffaella, el propio chef explicó, recientemente, en una entrevista lo que late en su corazón y sostuvo: "Tienen un hermoso círculo, sano. Las veo bien de la cabeza. Tan mal laburo no habremos hecho".

En ese video de enorme repercusión, la adolescente recibió un aluvión de reacciones, por eso su perfil se llenó de mensajes divertidos como: ”Qué raro se puso MasteChef”;” ”Donato Minion es mi religión; ”Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”; ”Re cambiado Donato, ¿se cortó el pelo?”; ”Uy lo bien que deben comer en esa casa”; ”Aw, es más lindo, necesito un Donato”; ”Ojalá fuera tu amiga”; ”Yo quiero a Donato en mi familia”; ”Esto me da 10 años más de vida”, “Qué raro es no verlo con uniforme”.

La influencer aterrizó en este mundo como fruto del amor inconmensurable de de Santis con Micaela Paglayán, que se alimenta de un sentimiento que surgió hace más de veinte años. La esposa del cocinero viene de una familia armenia y se dedica al universo textil, además de todos los emprendimientos gastronómicos de Donato.