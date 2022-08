Luisana Lopilato contó cuál es el parto que eligió para su cuarta hija

Luisana Lopilato se encuentra transitando los últimos días de su cuarto embarazo y los está viviendo como si fuera la primera vez. En estos momentos previos a la llegada de la nueva integrante de la familia, la actriz comparte sus sensaciones en Instagram.



En la recta final de la gestación de su cuarta hija, Luisana Lopilato decidió compartir con sus seguidores de Instagram varios detalles hasta ahora nunca contados acerca de cómo será el nacimiento.



En las redes sociales, la actriz argentina, esposa del músico canadiense Michael Bublé, respondió a las consultas de sus seguidores de Instagram, en donde dejó disponible el sticker de preguntas.





Allí, Lopilato contó que su parto será respetado y que será “cuidado y acompañado”. Sin embargo, no tendrá lugar en su casa, sino que será en una clínica, como ocurrió en sus anteriores partos.



Por otra parte, Luisana confirmó que está transitando la semana 38 y que, dentro de muy pocos días, nacerá su pequeña hija. “Me encanta estar embarazada. Amo todo el proceso. Pero ahora que estoy muy cerquita de la fecha, me siento más ansiosa. La queremos conocer ya”, comentó.



Al parecer, los hijos de Luisana y Bublé están muy pendientes de la llegada de su hermana. “Preguntan a cada rato cuánto falta, como cuando te vas de viaje. Me muero de amor”, expresó la actriz.





Asimismo, Lopilato dio la primicia de que el nombre de la niña fue elegido por uno de sus hijos (no reveló quién fue). “El nombre lo eligió uno de los hermanos. Ya falta poquito para que se enteren”, dijo.



Hace unos días, Luisana recibió una hermosa sorpresa: un baby shower organizado por sus amigas. Durante este evento, la actriz usó un look mediterráneo, que deslumbró a todos en las redes sociales.