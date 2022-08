Qué respondió Mariana Brey cuando le preguntaron si está separada

Acostumbrada a investigar en la vida privada de los famosos, Mariana Brey cayó en las garras de los rumores, de las teorías respecto a su intimidad, más precisamente al bienestar del matrimonio que tiene con Pablo Melillo. Una suposición que ronda hace tiempo en el ambiente.

Meses atrás explotó la noticia de una profunda crisis de pareja de la panelista de Socios del espectáculo, que sacudió los cimientos y la posicionó en lo más alto de la opinión pública. Una gama diversa de datos brotaron desde las entrañas para configurar una posible ruptura.

Mariana visitó el piso de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri, para charla de su presente, esa coyuntura profesional que la eleva en un momento prolífico con varios trabajos además de su rol en eltrece, como su desempeño en las radios CNN y Mitre.

En ese contexto, Pampito apretó el acelerador en pos de dilucidar si es verdad o no ese rumor tan mentado y le preguntó: "¿Podés decirle a la gente que no estás separada? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo en redes. Y siempre te veo con Pablo y estás divina, siempre están charlando. Él es lo más del planeta".

Lejos de acudir a una respuesta tajante, conclusiva y que elimine para siempre las presunciones, Brey atinó a explicar: "Somos familia, después pueden decir lo que quieren. Tenemos nuestra modalidad de familia. Es la que elegimos, nos queremos así”.

Además, la periodista añadió a su exposición más detalles algo confusos al exteriorizar: “No siento que tenga que dar explicaciones. Es verdad que la pregunta es recurrente. A mí también me la hacen". ¿A qué se refiere? No terminó de especificar cuál es su situación amorosa.

Como si fuese poco, la comunicadora amplió: "No es algo que se pueda contestar. ‘¿Estas separada? ¿No estás separada? ¿Estás en crisis? ¿No estás en crisis? Estás como estás. Vas viviendo. La vida es eso. Es estar en familia. Nosotros tenemos una hija, nos queremos un montón y nos cuidamos".

En las antípodas de una narración definitiva, Mariana desvió el foco y trató de poner sobre la mesa su pensamiento: "Yo soy re profamilia. Además, preservo mucho a mi familia. Si bien me encanta mostrar a mis hijos". Tras escucharla, Estefi Berardi exclamó: “Para mí está re separada”.