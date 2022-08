Mirtha Legrand sorprendió a todos al protagoniza la publicidad de la precuela de Game of Thrones

Mirtha Legrand volvió a hacer de las suyas. La diva ya tiene todo confirmado para su regreso a la televisión con La noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, pero antes protagonizó el spot promocional de House of the Dragon, la precuela de la exitosa serie de HBO Game of Thrones, la cual tiene pautado su estreno mundial para el próximo domingo 21 por HBO Max.

"Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora, sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora, yo tendré la mía", comienza diciendo la diva personificada como una Targaryen, la dinastía familiar cuyas aventuras serán narradas en los nuevos episodios de la franquicia.

"Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Ha habido conflictos en mi círculo familiar: romances, disputas de poder. Realmente ha pasado de todo y yo he decidido contarlo", agrega.

"En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer quiénes fueron mis compañeros. ¡Cómo los extraño!", expresa Mirtha.

"Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono", se la escucha decir a Mirtha para finalizar la publicidad.

La casa del dragón se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, el éxito que se convirtió en un fenómeno mundial durante sus ocho temporadas.

La nueva producción consta de diez episodios y se basará en el libro de George R.R. Martin, Fuego y sangre. Contará la historia de la Casa Targaryen, la misma de la que formaba parte Daenerys (Emilia Clarke), la madre de los dragones.