Jorge Rial acusó a Araceli González de recibir subsidios del Estado: la reacción de la actriz

Hace unos días surgió una polémica por la decisión del Gobierno de eliminar subsidios. En ese contexto, Jorge Rial salió a publicar en Argenzuela (C5N), los nombres de los famosos que estarían recibiendo una ayuda del Estado.

Según el periodista, todos ellos tienen "posibilidades económicas", pero que de igual manera conservan una asistencia para pagar consumos energéticos. Algunos de los nombres fueron; Carlos Tevez: $2.933.000, Marcela Tinayre: $187.313, Mirtha Legrand: $89.608, Familia Blaquier: $1.600.000, Julio Comparada (ex presidente de Independiente): $233.747, Araceli González: $335.124, Hilda "Chiche" González, la esposa de Eduardo Duhalde: $474.00.

Tras las repercusiones generadas por la información, fue la propia modelo y actriz quien salió a defenderse de las acusaciones. Mediante una transmisión en vivo por Instagram, comentó: "Todo lo que yo tenga que pagar, pagaré como estoy pagando hasta ahora. Edenor no me conoce golpeando puertas diciéndole que me baje la plata o robándole, ni en pedo".

Araceli González.

"Es vergonzoso que ensucien a la gente, pero eso no lo puedo evitar tampoco. Es muy triste que te ensucien. Cuando uno se maneja con decencia, sale así, a decir la verdad. Yo no tengo nada que ocultar", expresó categórica Araceli, desmintiendo rotundamente al periodista.

El Gobierno anunció cómo se aplicará la reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que para los hogares más afectados representará fuertes aumentos en los distintos servicios. Para quienes pierdan el subsidio al gas, el aumento será del 167%.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que "el aumento promedio en materia de energía va a estar alrededor, sumando energía eléctrica y gas, de 1.300 pesos; pero todo depende del consumo".

Para dar ese estimado, el Gobierno tomó como base -en el caso de la electricidad- un ejemplo de consumo de 300 kWh mensuales, que arrojó aumentos cercanos a los $800 por factura.