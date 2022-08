Alejandra “Locomotora” Oliveras sorprendió con su tutorial para vencer la constipación

Hace un tiempo, Alejandra “Locomotora” Oliveras encontró una manera de hacerse conocida entre quienes no estaban al tanto de la lista de glorias deportivas que se anotó en su exitosa carrera de boxeadora.

Porque, además de ser Séxtuple Campeona Mundial de Boxeo y contar con dos récord Guinness, Locomotora es una genia con el manejo de las redes sociales, un terreno en el que ganó millones de seguidores y adeptos gracias a sus consejos y videos motivacionales.

Y como Alejandra le pone a todo lo que hace mucho humor, corazón y desparpajo, no podía faltar de su parte un tutorial realmente útil para un problema que, para muchas personas, puede ser un auténtico calvario: la constipación.

Mientras grababa una participación en Bienvenidos a bordo, Ale mostró, sentada en un inodoro, una serie de ejercicios que see pueden realizar para ayudar a la naturaleza a hacer lo suyo que, a las pocas horas de publicado, se volvió viral, como todo lo que suele compartir.

“Para vos, que te cuesta cagar. Tranqui, yo te ayudo”, indicó Oliveras, práctica. De inmediato, se dispuso a mostrar ciertos movimientos con los brazos, con el tronco del cuerpo y las piernas hacia los costados y hacia el frente.

“Yo, desde acá, desde Bienvenidos a bordo, te voy a dar el consejo de tu vida”, detalló la deportista, que se jactó de los buenos resultados de su técnica: “Con la fuerza que estás haciendo, sale el sor… ¡de tu vida!”.

En abril de este año, en una visita al programa de Urbana Play, Todo pasa, Locomotora abrió su corazón y relató un tremendo episodio que vivió en 2006, cuando le tocó competir por uno de sus títulos.

"Diez días antes de irme a México a pelear por el título del mundo, encontré a mi marido en la cama con mi propia hermana", contó al aire en el ciclo que conduce Matías Martin. "Me fui con el corazón destrozado, creo que me vengué con Jackie Nava por lo que me había pasado", recordó.