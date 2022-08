Diego Brancatelli arremetió contra Viviana Canosa tras su baja de A24: "Ella era una..."

En una entrevista radial, Diego Brancatelli arremetió contra Viviana Canosa por su baja de A24, y aseguró que la decisión de la conductora terminó haciéndole un favor al Gobierno.

Durante una nota con “Por si las Moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Diego Brancatelli fue contundente al referirse a la salida de Viviana Canosa de A24. “Lo de Canosa fue un juego de ella, le salió mal. En todos los canales de televisión hay empresas privadas que deciden su contenido, si Vila y Massa tienen una excelente relación y la dirección dice que si un informe no se pasa, no se pasa, es una decisión editorial de la empresa, le salió mal lo que hizo, nadie la quiere, nadie la quiere contratar".

Además, Brancatelli fue duro con el perfil de Canosa al afirmar: "Ella hizo mucho daño estando al aire, para mí le hizo un gran favor al Gobierno. Ella era una maleducada serial, ha dicho cualquier cosa. Le permitieron cosas porque medía. Hizo un mal negocio en irse".

Vivina Canosa generó un intenso debate tras su abrupta salida de A24.

Por otro lado, Diego Brancatelli se refirió a la posible vuelta de Intratables, ya sea para reemplazar el espacio que dejó vacante Viviana Canosa en A24, o para cubrir algún programa que sería levantado de la pantalla de canal América.

"Es probable que vuelva 'Intratables', cuando nos estábamos yendo, decían que no era un adiós sino un hasta luego, para mí nunca debió haberse ido, es un sello televisivo. Había calidad de invitados. La verdad es que no tengo certezas de que vaya a volver", afirmó Brancatelli sobre el programa de actualidad y debate político del que fue parte durante varios años.

Finalmente, en caso de que Intratables regrese, el panelista no garantizó ser parte del envío. "Se han portado muy mal conmigo, hasta ahora nadie se contactó y ni siquiera creo que se vayan a contactar. Se portaron mal con cuestiones administrativas y legales que nunca me reconocieron. Soy de la vieja escuela que no falta nunca, hice el show, me inmolé un montón de veces. No me indemnizaron. Después de diez años hay un enorme desagradecimiento, yo me fui bien pero esperaba un poco más de ellos”.