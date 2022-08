La íntima pregunta que le hizo Pedro Alfonso a Paula Chaves cuando la conoció

Paula Chaves y Pedro Alfonso conforman una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente artístico. Todo comenzó en 2010 en los pasillos de Ideas del Sur. En aquel entonces la modelo participaba del famoso certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y él era un productor de la compañía.

Según, apenas el hoy actor la vio, quedó flechado por ella y comenzó a hacer lo posible para hacerse notar y conquistarla. Se podría decir que el conductor obró de cupido en esta historia de amor, porque fue el que primero le hizo ver a Chaves que tenía un enamorado cerca.

Luego que Pedro Alfonso le declarara su amor públicamente frente a la audiencia del programa más visto de la televisión, le cantara algunas canciones románticas y la esperara el tiempo necesario, Paula Chaves finalmente le dio una oportunidad y comenzaron a salir. Cuando se dieron su primer beso público ante las cámaras, ya habían empezado una historia.

Sin embargo, a comienzos de 2011 anunciaron en La cocina del Show su separación y eso quebró las esperanzas de todos los fanáticos de la pareja. "Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter no estamos más juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”, dijo la conductora en aquel entonces.

A los pocos meses todo se solucionó y admitieron no poder estar separados. Dos años después, llegaba a sus vidas Olivia, a primera de los tres hijos en común que tienen en la actualidad. En octubre de 2014 finalmente decidieron dar un paso más, y acompañados por su pequeña hija, se casaron.

La familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso se terminó de conformar con la llegada de Baltazar y luego de Filipa. Pero tuvieron que pasar 12 años para que la modelo confiese qué fue aquella insólita pregunta que le hizo el productor cuando la conoció y que la descolocó totalmente.

"12 años atrás, arrancábamos este hermoso bardo... El 8 de agosto de 2010 nos vimos por primera vez en Un sol para los chicos... Él, productor, yo, modelo de relleno”, escribió recientemente Paula Chaves para celebrar la fecha en que se conocieron.

"Y una frase poco común para arrancar una conversación... '¿Vos sos chueca?’”, continuó la modelo y dejó en evidencia la primera pregunta que le hizo su hoy marido y padre de sus hijos.