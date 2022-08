Cómo se lleva Rodolfo Barili con Andrea, su primera esposa, la madre de sus hijos

Rodolfo Barili es uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Solo le bastan sus apariciones frente a la pantalla para ganarse el cariño del público. Nunca le fue necesario exponer su vida privada.



Supo convertirse en una de las personalidades más impenetrables al momento de resguardar la intimidad de su familia. Sin embargo, en los últimos se fueron conociendo algunos detalles de su vida, por ejemplo, quién fue la mujer con la que estuvo en pareja casi 20 años.



En la actualidad, Barili está en pareja con Lara Piro, una mujer con la que planea, incluso, volver a pasar por el registro civil y formar una familia. No obstante, el conductor tiene una historia pasada, por la cual llegaron al mundo sus dos hijos.





El periodista estuvo casado con Andrea, una mujer de bajo perfil de la cual poco se conoce, pero que supo acompañar a Rodolfo en una grandísima parte de su carrera en los medios de comunicación. Estuvieron juntos casi 20 años, de los cuales 15 fueron en matrimonio.



Barili y Andrea tienen dos hijos: Dante y Benicio. A lo largo de la relación, que tuvo su final en el año 2016, el ex matrimonio pasó muchas situaciones, tanto buenas como malas. De hecho, hay quienes aseguran que el excesivo tiempo de trabajo del conductor afectó a la relación.



En lo que respecta al divorcio con Andrea, Barili se refirió con madurez hace un tiempo, en diálogo con Catalina Dlugi. “El mejor ejemplo que le doy a mis hijos es que, cuando las cosas no van, hay que levantar campamento e irse. Y no te podés quedar con el engaño con lo que no te hace feliz”, expresó.





“Me dolió divorciarme. Hice mucha terapia, porque sentía que le faltaba a mis hijos. Junto a Andrea lo intentamos muchísimo y hubo que hacerse la idea de no tener la cotidianeidad y eso es un desierto de ausencia”, agregó Barili.



En cuanto a la vida del periodista y conductor, continúa bajo la mayor discreción posible. Tanto es así que, al igual que ocurría con Andrea, su ex esposa, poco se conoce sobre Lara, su actual pareja.