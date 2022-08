La empleada de Wanda trató de "negritas" a las hijas de Cinthia Fernández y ella... ¡explotó!

Wanda Nara no sale del centro del debate. Sea quien sea, se encarga de ubicar a la rubia de París en la pelea. Esta vez fue Carmen, su ex empleada, quien al llegar a Buenos Aires tuvo horribles palabras para con Cinthia Fernández y sus hijas, que acaban de regresar de unas lujosas vacaciones en Bariloche.

Como era de esperar, después de escucharla, Cinthia Fernández explotó y le dijo de todo a la uruguaya Carmen Cisneros, quien se hizo famosa por haber denunciado a Wanda Nara después de trabajar para ella en su casa de campo en Italia.

"Ay, ¿viste a la tarada esta? Cinthia Fernández. Lleva a las negras esas al programa de Tinelli. Lo vi por el teléfono. Unas negras feas. Se cree que son las hijas de la reina. Horribles, esas negritas. Son insoportables. Yo no sé las cuidaría ni que me las regale. Yo no voy a dejar de cuidar a mis Icardi, que son mucho más bonitas", afirmó la señora.

En una charla con LAM, Cinthia contó lo que piensa hacer: "Es repudiable. Es asqueroso. Ella es asquerosa en sus dichos. Tiene muchísimo que aprender. Si le habían dado ataques de pánico con lo de Wanda, le van a dar más ahora, porque no voy a parar. Me tocaron lo que más amo".

La panelista de Momento D, en la pantalla de Canal 13, siguió: "No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse, más con menores. No me importa si el audio es privado. A alguien se lo mandó. Tanto la persona que lo filtró como ella son nefastas. Va a tener que pagar las consecuencias".

"Una persona que habla así de criaturas, no me interesa. Yo ya tomaba con pinzas lo que decía (de Wanda). Mostró la hilacha. ¿Cómo vas a hablar así?" Yo jamás hablaría así de ninguna criatura. Eso es de mala gente, es de mal bicho. No la conozco, pero una persona que habla así de una criatura para mí está anulada y tiene que tener un escarmiento. Eso no se hace", comentó.

Y cerró en modo demonio la ex de Matías Defederico: "No me da lástima. Me conmueve cero. Todo lo que escuché me parece desagradable. Y yo, cuando me caliento, me caliento para el trasero".