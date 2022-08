Benjamín Vicuña contó qué le pasa hoy con la China Suárez

Benjamín Vicuña (43) está por debutar con El método Grönholm, una obra de teatro con Laurita Fernández en la calle Corrientes. Y, en su paso por Socios del Espectáculo, en la pantalla de Canal 13, habló de eso y mucho más.

El gran tema, claro, fue la China Suárez, su ex, la mamá de Magnolia (4) y Amancio (2), sus hijos más chicos. El galán chileno se prestó a un picante ida y vuelta y reveló cómo está hoy la relación después de momentos tirantes después de lo que pasó en septiembre de 2021.

Allí, para los que no tienen memoria, se descubrió el affaire de la China Suárez y Mauro Icardi, y se dio inicio al Wandagate. Benjamín Vicuña publicó un duro posteo contra su ex pareja, y de eso se habló (poco y nada de la cena de la China con un galán en el Uruguay).

“Una de las particularidades de esta era que se democratizó la comunicación y la primera persona. Hoy agarrás un teléfono, decís lo que querés decir y listo”, comenzó el galán.

Paula Varela lo apretó y quiso saber más: “Llamó la atención que mientras vos hacías eso, La China aparecía pintándose las uñas o no sé. Parecía algo unilateral”. Y él salió del paso: “Nada es un impulso, por supuesto, menos con estas cosas que se piensan”.

Además, Vicuña fue por otros temas, como los medios: “Cuando empecé a salir con Caro me parecía violento cuando nos perseguían los paparazzis, pero hoy estoy en un lugar que no es casual, se fue dando todo para otro lado”, relató.

“Hay cosas que también te salpican, como todo lo que pasó con La China que conocemos. Estás afuera pero de algún modo te toca porque no deja de ser la madre de tus hijos”, consultó Paula Varela.

“Sí, pero cada vez menos”, reconoció Benjamín. “El otro día en una entrevista me googlearon, no me gustó mucho eso, y ya no estoy tan pegado. Aparecía ‘Benjamín teatro, Benjamin humor’. El tema de… eso… estaba más abajo. Pero por suerte con la China todo bien, hay que dejar fluir”, terminó.