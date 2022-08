La categórica respuesta de Benjamín Vicuña a la posibilidad de protagonizar una película con Pampita

En estos días, en LAM (América) contaron que Pampita volverá al cine para protagonizar una película, y a la compañía productora le interesaría tener a una figura muy allegada a la modelo.

“Con guiones en mano, quieren ver la posibilidad de preguntarle a Benjamín Vicuña”, disparó Pía Shaw sobre el posible compañero de Pampita en el rol protagónico del film que se rodará próximamente.

En un móvil para LAM, cuando a Benjamín Vicuña le preguntaron si aceptaría hacer una película con su ex, el actor respondió categórico: “Sí, por supuesto. ¿Por qué no?”.

Además, Vicuña recordó que anteriormente trabajó con Pampita para la pantalla grande. “Yo hice una película también con ella, hace mucho, en Chile. Se llamaba Súper”.

En la nota, también estuvo presente Laurita Fernández, quien contestó a la misma pregunta diciendo: “Depende como termine cada historia, yo en mi caso sí, trabajaría. ¡Re trabajaría con todos! Pero es lógico si decís ‘no’ porque te gener una incomodidad o no da...”.

Por otro lado, Benjamín Vicuña reconoció: "A veces la decisión de trabajar o no con el ex, tiene que ver con que quizás el proyecto exige que se ponga el foco en el tema. A veces esa decisión de trabajar o no con el ex, tiene que ver con que quizás el proyecto exige que se ponga el foco en el tema, ponele. Por ahí en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir: ‘Prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”.

Finalmente, el actor chileno dejó entrever cuál es el aspecto que no lo entusiasmaría de trabajar con Pampita. “Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestros trabajos hablen por nosotros. El ideal cuando una película es que se hable de la historia. Lo mismo con la obra de teatro: que se hable de la obra. Y no que se hable de ‘la obra de Laurita’... ¿se entiende? Y trabajar con un ex, en ese sentido, no ayuda mucho a ese objetivo”, remarcó.