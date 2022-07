Pampita estalló de furia contra una amiga que publicó fotos no vistas con Benjamín Vicuña

En Intrusos sorprendieron al revelar que Pampita tendría dos cuentas de Instagram: una pública y otra privada, en la que no acepta a nadie que no sea de su círculo íntimo y en donde sube material que sólo comparte con los más cercanos.



En este contexto, contaron que la modelo y conductora estaría pasando un mal momento porque una persona de su confianza viralizó algunas fotos que comparte en su cuenta privada. Según dicen, una mamá del colegio de uno de sus hijos publicó imágenes en las que se la ve junto a Benjamín Vincuña.



“Pampita tiene otra cuenta, una segunda cuenta donde no deja que la sigan los periodistas”, contó en Intrusos Paula Galloni, quien fue invitada a participar de la última emisión del programa que conduce Florencia de la V.





Luego, agregó: “Ella publica cosas mucho más íntimas. La tiene sólo para sus amigos. Ahora la restringió bastante porque hubo una mamá del colegio que compartió una foto que era de algo



Según la información, Pampita está muy enojada por la aparición de las imágenes. Por su parte, Maite Peñoñori reveló que se trata de fotos en las que se la ve junto a Benjamín Vicuña.



En las últimas horas, Pampita estuvo en Socios del Espectáculo y habló de varios temas, pero lo que más llamó la atención fue que hiciera referencia a su relación con Wanda Nara y la China Suárez, enfrentadas por Mauro Icardi.





“No, somos conocidas re buena onda, somos vecinas. Nos podemos escribir en redes, capaz en Instagram, la mejor y, como vecina, estoy a disposición para lo que necesite, pero ella viene poquito, creo que en las fiestas nada más”, dijo Pampita sobre Wanda.



Por último, sobre La China, comentó: “Tengo muy buena relación con ella, además le tengo mucho afecto a los hijos de Benja, que siempre van a ser los hermanos de mis hijos”.