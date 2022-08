Así está hoy Graciela Borges tras los preocupantes dichos de Miguel Romano

"Se dejó el pelo largo, está achanchada y ya no quiere actuar más", dijo Miguel Romano sobre Graciela Borges, a fines de julio, en el ciclo Detrás de escena, por AM 540. De esta manera, el peluquero de las famosas, confidente de años de Susana Giménez, Gra y otras tantas divas del espectáculo, encendió las alarmas.

"La última vez que la vi tenía el pelo largo y no estaba como cuando la conocí. No sé qué le pasa. A Graciela la amo de toda la vida y siempre estuvo a mi lado, por eso no la entiendo", agregó Romano, muy crítico con la onda relax de la actriz, que hace un tiempo decidió pasar buena parte del año en Mar del Plata, ciudad que siempre amó.

El estilista se mostró contrariado por la decisión de su amiga de instalarse en La Feliz. “No entiendo por qué se fue a vivir allá, la verdad. Insisto”, repitió. Y desde ese momento, las preguntas en torno a cómo estaba la diva empezaron a multiplicarse. En tanto, sus amargas declaraciones sobre la realidad del país dieron a pensar que la artista no estaba en su mejor momento.

Pero la protagonista de La Ciénaga las respondió en las últimas horas, cuando se mostró en la reinauguración del Teatro Gran Pilar, espléndida como suele estar, radiante y haciendo gala de una excelente salud y buen porte.

Graciela fue distinguida como la madrina de la sala teatral, que reabrió sus puertas tras veinte años cerrada. Acompañada de su hijo Juan Cruz Bordeu y de su amiga Luisina Brando, la Borges disfrutó del evento, que contó con la presentación del humorista Hugo Varela y con un show musical de parte de una banda tributo a Queen, Reina Madre.

“Esto podría haber sido otra cosa, un supermercado, pero es un teatro, donde la gente va a soñar, va a que le hagamos vivir otra vida. Y que encima piensen en mí, es un regalo demasiado grande”, dijo la actriz de Boquitas Pintadas, emocionada, al hablar ante los invitados.

Luego, Borges compartió postales de la noche en su cuenta de Instagram y expresó, muy contenta y dejando en claro que el entusiasmo por el arte sigue vigente en su vida: “Preciosa compañía. ¡Gracias por compartir momentos de emoción! ¡Primera salida! ¡Bravo Pilar y todo el equipo maravilloso que luchó por convertir en arte este lugar!”.