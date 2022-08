Quién fue el amor de la vida de Zulma Lobato y dónde lo conoció

Zulma Lobato tiene una vida marcada por una suma de complicaciones, sometimientos a abusos y maltratos de todo tipo, pero hubo alguna época de su vida que aún recuerda con alegría, de cuando aún no era conocida.



En una entrevista con Página 12, la mediática recordó sus épocas en las que asistía a boliches aún no como presencia por cuestiones laborales, sino para disfrutar de las noches. “Iba a Contramano, que no sé si sigue existiendo, Búnquer, América, KM Cero, que yo soy muy amiga de la dueña”, recordó.



En ese sentido, en la entrevista se le preguntó si alguna vez se había enamorado en los boliches y su respuesta llevó a una confesión sentimental que no estaba vinculada con la noche de boliches.





“Me enamoré cuando tenía 17 años del hijo del dueño de una quinta donde trabajaba. Tenía que darle de comer a los animales y cuidar las plantas del campo”, reveló Zulma Lobato en la entrevista con Página 12.



El entrevistador Franco Torchia le preguntó si aquel había sido el único amor en su vida, a lo que la mediática reconoció que su vida no estuvo marcada por variedad de amores. “Sí, fue el único por el que sentí muy a fondo”, aclaró.



En ese sentido, Zulma sostuvo que, de acuerdo a sus experiencias de vida, la mayoría de los hombres con los que se vinculó siempre le mintieron y, si bien explicó que no tiene un prototipo de hombre, contó qué cuestiones valora pensando en una relación.





“Hubo muchísimos mentirosos. Ahora no encuentro un prototipo de hombre. Siempre me gustan más jóvenes que yo, pero ahora no. Me gustaría un hombre de unos 40 o 50 años, pero no solamente para la cama, que me quiera como persona”, comentó.



“No digo que la cama no sea importante, pero todo el tema espiritual es importante, la convivencia, salir a caminar, ver una obra de teatro, qué sé yo”, concluyó Zulma Lobato.