Se conocieron las nominaciones a los Premios Hugo

"Come From Away", con 23 postulaciones; "Drácula, el musical", con 17 y "Mi don imaginario", con 15, encabezan la lista de favoritas de los Premios Hugo, el galardón que distinguen a la actividad del teatro musical en la Argentina y que entregará anunciará los ganadores el próximo 19 de septiembre en una celebración en el teatro Astral.

En esta duodécima edición de los premios se sumaron categorías en el teatro musical para Infancias, Adolescencias y Juventudes, como actuación protagónica, actuación de reparto, producción, escenografía y vestuario y se distinguirán propuestas del género gestadas en todo el país.



La versión local del éxito de Broadway "Come from Away", que relata algunos efectos del atentado a las Torres Gemelas en un pueblito canadiense con libro David Hein e Irene Sankoff es candidata en categorías como Mejor Musical; Dirección (Carla Calabrese); Coreografía (Agustín Pérez Costa), Actriz y Actor Protagónica (Meliana Lenoir, Edgardo Moreira, entre otras).

"Come from Away".

Mientras que "Drácula, el musical", la pieza de Pepe Cibrian Campoy y Ángel Mahler compite en los apartados Mejor Musical, Dirección, Libro, Dirección Musical, y Actriz Protagónica (Cecilia Milone) entre otras.



La siguiente es la lista completa de nominados a los Premios Hugo



Mejor Musical



Come From Away



Drácula, el musical



Footloose



Pura sangre



Mejor Music Hall, Café Concert o Varieté Musical



Al bárbaro le doy paz



Así… vuelvo



Voxpop 20 años



Mejor Musical Off



Eternidades, té póstumo en hall de cine



La Falcón



Lejano resplandor de luna



Mejor Dirección General



Aníbal Pachano / Alejandro Lavallén (Así… vuelvo)



Carla Calabrese (Come From Away)



Jorgelina Aruzzi / Carlos Casella (Pura sangre)



Pepe Cibrián / Hernán Kuttel (Drácula, el musical)



Mejor Coreografía



Agustín Pérez Costa (Come From Away)



Carlos Casella (Pura sangre)



Georgina Tirotta (Así… vuelvo)



Marina Paiz (Footloose)



Mejor Dirección Musical



Ángel Mahler (Drácula, el musical)



José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)



Santiago Rosso (Come From Away)



Mejor Libro de Musical Argentino



Augusto Patané (La Falcón)



Claudio Gallardou (La ronda del trovador)



Jorgelina Aruzzi (Pura sangre)



Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)



Luis Longhi (Eternidades, té póstumo en hall de cine)



Pepe Cibrián (Drácula, el musical)



Mejores Letras de Musical Argentino



Jorgelina Aruzzi (Pura sangre)



Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)



Luis Longhi (Eternidades, té póstumo en hall de cine)



Marcelo Caballero / Juan Pablo Schapira (Juegos ¿Cuál es tu límite?)



Pablo Fábregas (Inestable)



Pepe Cibrián (Drácula, el musical)



Mejor Adaptación



Gonzalo Demaría (Te quiero, sos perfecto, cambiá)



Lucía Mutio (Footloose)



Marcelo Caballero (Juegos ¿Cuál es tu límite?)



Marcelo Kotliar / Carla Calabrese (Come From Away)



R. M. Hornos (Madres)



Mejor Música Original



Ángel Mahler (Drácula, el musical)



José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)



Juan Ignacio López (Eternidades, té póstumo en hall de cine)



Mejores Arreglos Musicales



Florencia Craien / Carlos Ledrag (La Falcón)



José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)



Juan Ignacio López (Al bárbaro le doy paz)



Juan Serruya (Voxpop 20 años)



Mejor Actuación Protagónica Masculina



Edgardo Moreira (Come From Away)



Juan Rodó (Drácula, el musical)



Pablo Turturiello (Footloose)



Roberto Peloni (Te quiero, sos perfecto, cambiá)



Mejor Actuación Protagónica Femenina



Cecilia Milone (Drácula, el musical)



Florencia Otero (Madres)



Griselda Siciliani (Pura sangre)



Laura Oliva (Te quiero, sos perfecto, cambiá)



Melania Lenoir (Come From Away)



Mejor Actuación Masculina en Music Hall



Claudio Pazos (Carne de Crítica - 20 años es mucho)



Julián Pucheta (Al bárbaro le doy paz)



Mariano Magnífico (Así... vuelvo)



Nacho Pérez Cortés (Así... vuelvo)



Mejor Actuación Femenina en Music Hall



Belén Ucar (Identidad testimonial)



Daniela Rubiatti (Identidad testimonial)



Daniela Rubiatti (Lo que se nos canta y baila)



Déborah Turza (Al bárbaro le doy paz)



Flavia Pereda (Al bárbaro le doy paz)



Mejor Actuación de Reparto Masculina



Fernando Margenet (Come From Away)



Manuel Victoria (Come From Away)



Nahuel Quimey (Footloose)



Pablo Sultani (Come From Away)



Sebastián Holz (Come From Away)



Mejor Actuación de Reparto Femenina



Gabriela Bevacqua (Come From Away)



Josefina Scaglione (Drácula, el musical)



Marisol Otero (Come From Away)



Mejor Interpretación Masculina en Ensamble



Agustín Pérez Costa (Come From Away)



Emmanuel Casal (Así... vuelvo)



Gonzalo Gerber (Así... vuelvo)



Hervé Segata (Pura sangre)



Patricio Witis (Come From Away)



Mejor Interpretación Femenina en Ensamble



Eluney Zalazar (Drácula, el musical)



Judith Cabral (Así... vuelvo)



Lali Vidal (Come From Away)



Lorena García Pacheco (Drácula, el musical)



María Laura Cattalini (Así... vuelvo)



Mejor Dirección Vocal



Juan Ignacio López (Al bárbaro le doy paz)



Juan Serruya (Voxpop 20 años)



Sebastián Mazzoni (Come From Away)



Mejor Producción Integral



Ángel Mahler (Drácula, el musical)



The Stage Company (Come From Away)



Tomás Rottemberg (Pura sangre)



WE Latinoamérica (Así... vuelvo)



Revelación Masculina



Argentino Molinuevo (Come From Away)



Iñaki Agustín (Por este amor)



Tomás Kirzner (Juegos ¿Cuál es tu límite?)



Revelación Femenina



Agustina D’Angelo (Eternidades, té póstumo en hall de cine)



Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)



Viviana Puerta (Madres)



Mejor Diseño de Vestuario Original



Aníbal Pachano / Ana Sans / Patricia Fiaño / Maco Ferrer (Así... vuelvo)



Fabián Luca / Jorge Maselli (Drácula, el musical)



Silvana Morini (Come From Away)



Mejor Diseño de Escenografía Original



Carlos Lopez Cifani / Caldentey (Drácula, el musical)



Mariana Tirantte (Pura sangre)



Tadeo Jones (Come From Away)



Tati Mladineo / Luli Peralta Bó (Footloose)



Mejor Diseño de Caracterización



Complejo Teatral de Buenos Aires (Maquillaje y peinados de Mi don imaginario)



Fabián Sigona (Peinados y pelucas de Drácula, el musical)



Paula Molina (Pelucas) / Compañía La Falcón (Maquillaje y peinados) (La Falcón)



Mejor Diseño de Luces Original



Aníbal Pachano (Así... vuelvo)



Gonzalo González (Come From Away)



Pepe Cibrián / Alejandro González (Drácula, el musical)



Mejor Diseño de Sonido Original



Eugenio Mellano Lanfranco (Come From Away)



Gastón Briski (Te quiero, sos perfecto, cambiá)



Osvaldo Mahler (Drácula, el musical)



Santiago Rivero (Pura sangre)



Mejor Espectáculo Musical para un solo intérprete



Inestable (Pablo Fábregas)



La ronda del trovador (Claudio Gallardou)



Miguel de Molina al desnudo (Ángel Ruiz)



Por este amor (Iñaki Agustín)



Mejor Dirección Musical Off



Cintia Miraglia (La Falcón)



Leonardo Nápoli (Lejano resplandor de luna)



Nicolás Manasseri (El funeral de los objetos)



Paola Luttini (La casa oscura)



Mejor Interpretación Masculina en Musical Off



Alejandro Vázquez (Lejano resplandor de luna)



Carlos Ledrag (La Falcón)



Francisco Pesqueira (Amado Pedro)



Nicolás Cúcaro (El funeral de los objetos)



Mejor Interpretación Femenina en Musical Off



Ana María Cores (Lejano resplandor de luna)



Ana Padilla (Boleros para un poeta y una mujer)



Fernanda Provenzano (El funeral de los objetos)



Jimena Gonik (Eternidades, té póstumo en hall de cine)



María Colloca (La Falcón)



Mejor Musical Infantil o Juvenil



El Parador 2, la historia continúa…



Familia no tipo y la nube maligna



Mi don imaginario



Poemas de asuntos - Varieté infantil



Mejor Dirección en Musical Infantil o Juvenil



Iara Grom (El Parador 2, la historia continúa…)



María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de Asuntos - Varieté Infantil)



Mariana Chaud / Gustavo Tarrío (Familia no tipo y la nube maligna)



Mejor Coreografía en Musical Infantil o Juvenil



Diego Bros (El Parador 2, la historia continúa…)



Flor Yadid / Ariadna Faerstein (Atrapad#s en las redes)



Verónica Pecollo (Mi don imaginario)



Mejor Libro en Musical Infantil o Juvenil



María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Mariano Taccagni (Mi don imaginario)



Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa…)



Mejores Letras en Musical Infantil o Juvenil



Flor Yadid / Ariadna Faerstein / Lucas Fridman (Atrapad#s en las redes)



María Mangone / Sandra Srolovich (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Mariana Chaud / Gustavo Tarrío / Teo López Puccio / Pablo Viotti (Familia no tipo y la nube maligna)



Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa…)



Victoria Baldomir / Mercedes Torre (Perdiendo el tiempo)



Mejor Música Original en Musical Infantil o Juvenil



Carlos Gianni (El Parador 2, la historia continúa…)



Carlos Gianni (por la dirección musical) (Mi don imaginario)



Francisco Rodríguez Cabral (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Lucas Fridman (Atrapad#s en las redes)



Mariana Chaud / Gustavo Tarrío / Teo López Puccio / Pablo Viotti (Familia no tipo y la nube maligna)



Mejor Actuación de Reparto en Musical Infantil o Juvenil



Bianca Dichiera (El Parador 2, la historia continúa…)



Flavia Pereda (Mi don imaginario)



Lucien Gilabert (Mi don imaginario)



Mejor Actuación de Reparto Masculina en Musical Infantil o Juvenil



Hernán Lewkowicz (Perdiendo el tiempo)



Julián Pucheta (Mi don imaginario)



Lautaro Muro López (El Parador 2, la historia continúa…)



Sacha Bercovich (Mi don imaginario)



Mejor Actuación Protagónica Femenina en Musical Infantil o Juvenil



Ana María Cores (Mi don imaginario)



Brenda Chi (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Denise Cotton (El Parador 2, la historia continúa…)



Karina Hernández (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Mejor Actuación Protagónica Masculina en Musical Infantil o Juvenil



Alejandro Vázquez (Mi don imaginario)



Carlos March (Vivito y coleando)



Gadiel Sztryk (Familia no tipo y la nube maligna)



Jorge Maselli (Mi don imaginario)



Nicolás Armengol (El Parador 2, la historia continúa…)



Mejor Producción en Musical Infantil o Juvenil



El Cultural San Martín (El Parador 2, la historia continúa…)



FIBA / Complejo Teatral de Buenos Aires / Teatrix (Mi don imaginario)



Teatro Nacional Cervantes (Familia no tipo y la nube maligna)



Mejor Diseño de Escenografía en Musical Infantil o Juvenil



Carolina Fernández (Poemas de asuntos - Varieté infantil)



Magalí Acha (Mi don imaginario)



Mariana Tirantte (Familia no tipo y la nube maligna)



Mejor Diseño de Vestuario en Musical Infantil o Juvenil



Alejandra Robotti (Mi don imaginario)



Endi Ruiz (Familia no tipo y la nube maligna)



Macarena Santamaría (Poemas de asuntos - Varieté infantil)