La importante decisión que tomó Estefi Berardi que cambiará su vida

Este lunes, los televidentes de Mañanísima se sorprendieron ante la ausencia de Estefi Berardi. La panelista del programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine, tuvo sus motivos para faltar. Fue la propia conductora quien contó la razón.

"No está enferma, pero cuando te hacen estudios son a la mañana temprano", comenzó diciendo Barbieri. Luego Pampito agregó: "Ella lo contó acá y lo podemos decir. Tiene que ver con que Estefi tiene ganas de congelar los óvulos porque quiere ser mamá, pero no en este momento. Tiene miedo de que cuando tenga ganas sus óvulos no estén óptimos".

"Es una mujer joven pensando en un futuro cuando quiera ser mamá, pero en este momento está trabajando muchísimo. La pareja está bien, pero quiere tener seguridad", aseguró Barbieri sobre el deseo de la también panelista de LAM (América TV).

Estefi Berardi.

"Para hacer eso tiene que hacerse un montón de estudios y de tratamientos. ¿No es genial poder programar tu embarazo, tu familia? No lo veo frívolo, lo veo bárbaro", concluyó la conductora.

Recordemos que hace unas semanas, Berardi tuvo que salir a desmentir rumores de embarazo. "¿Estás embarazada? Porque salió por todos lados que tenés pancita, yo te veo flaca, tenés mucho pecho mami", le comentó Barbieri a mediados de julio. Firme, Berardi lo negó: "Soy así, salí a mi mamá".

Luego, la panelista sumó detalles: "Es la ropa. Lo que pasó fue que el otro día había comido un yogurt y la lactosa me hincha".

"Tenía un vestido ajustado, le dije a Pampito ‘mirá mi panza, parezco embarazada’ y él grabó una historia e hicieron una nota de eso", explicó sobre los motivos por los cuales surgieron las versiones.