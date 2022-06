Yanina Latorre se hartó de Estefi Berardi: "No te desubiques, flaca"

Yanina Latorre y Estefi Berardi vienen protagonizando fuertes cruces tanto virtuales como en el aire de LAM, donde ambas son panelistas. Ahora, la mujer de Diego Latorre no le perdonó una filosa pregunta que le realizó la joven periodista en pleno vivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le consultó a la rubia: "Estás apagadita hoy, Yanina. ¿Qué pasa?". "Estoy cansada, tengo problemas en casa", le respondió Yanina. Rápidamente, Estefi consultó: "¿Problemas con Diego?".

Tras la expresión de desagrado que puso Yanina, la panelista le contestó: "No me hagas esa cara". "En serio, no te desubiques, flaca, porque ya me estás jodiendo. Hoy no es un día para joder, listo", le respondió sin vueltas Latorre.

"Estoy hablando con el conductor, hoy no hay humor. Ya bardeaste a las compañeras, somos minas profesionales desde hace muchos años", le recriminó por unos mensajes que había publicado días atrás en sus redes sociales. "¿Qué compañeras?", manifestó Berardi, pero Latorre cortó el tema de raíz: "Ya está, hermosa. No me rompas las pelotas".

Recordemos que esta semana Yanina apuntó contra Berardi, luego de que esta última intentara desmentirla en LAM con respecto a la información del festejo que hizo el pasado fin de semana el futbolista Rodrigo De Paul

Yanina Latorre.

Berardi había revelado que el jugador de la Selección había mandado a cerrar un lugar para tener una cita con Tini Stoessel, ante lo cual Yanina la interrumpió y le aseguró que esta data no era correcta, ya que no sería una cena privada. La joven panelista afirmó con ironía que su información sería confirmada, pero realmente el fin de semana lo que se vivió fue una gran fiesta de cumpleaños para el futbolista en un boliche de San Isidro, al cual asistieron varios famosos.

Estefi Berardi.

"Siempre tengo la posta. No vengo a jugar ni a contar estupideces. Yo sabía todo. ¡Y es como lo dije! NUNCA CAMBIO VERSIONES. Yo hablo con los protagonistas. No estoy en pavadas", escribió Latorre en su cuenta de Twitter, disparando contra su compañera.

"¡Es exactamente lo que pasó! Siempre hablé de fiesta y Estefi de cena. Está mintiendo y dando vuelta las cosas. Ella va a competir conmigo para tener rebote en los portales", agregó.