Lollapalooza Argentina agotó todas las preventas: ¿cuándo continuará la venta de entradas?

Lollapalooza Argentina ya tiene fecha para su edición 2023. El próximo 17, 18 y 19 de marzo el festival más importante del país volverá al predio del Hipódromo de San Isidro, luego de un éxito como el de este año, donde brillaron artistas como Miley Cyrus, A$ap Rocky, The Strokes, Doja Cat, Foo Fighters y Martin Garrix.

Los fanáticos del festival agotaron las cinco instancias de preventa en tan solo unas pocas horas. Los Early Bird y todos los tickets de preventa ya fueron vendidos. Esto no pasó nunca en la historia del festival en Argentina. Ahora, la siguiente etapa de venta recién será tras el anuncio del line up, que el año pasado fue a fines de octubre.

La edición local del Lollapalooza se ganó, tras siete ediciones, un lugar privilegiado entre el público argentino. Los fans que esperan con ansiedad ese fin de semana anual cargado de música y diversas experiencias culturales, colmaron la plataforma de venta AllAccess ayer a las 10 de la mañana, ni bien se abrió la posibilidad de obtener los tickets Early Bird, aunque aún sigue sin conocerse la grilla del 2023.

Nicki Nicole.

Durante las distintas ediciones locales del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 650 artistas, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento: Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, The XX, Sam Smith, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello y Babasónicos, entre otros.