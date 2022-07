Ángel de Brito contó por qué Jorge Rial se quiso sacar "la foto" con Luis Ventura: "Hizo todo porque..."

Luis Ventura habló con los micrófonos de LAM y se refirió a su reencuentro, luego de 8 años de distanciamiento, con Jorge Rial, quien luego publicó una foto de esa reunión que tuvieron café mediante.



“Para mí no es ex amigo, nunca lo traté como ex amigo. Lo maltraté alguna que dijo alguna boludez, porque él dice muchas boludeces, cuando dice que APTRA son todos corruptos. Es más fuerte que él. Eso yo lo manejo”, expresó Ventura.





“Cuando él tira de allá, yo le devuelvo de acá. Pero, naturalmente, ese ‘ex amigo’ yo nunca lo dije”, aclaró el periodista sobre las especulaciones sobre que ya había dejado de considerar a Rial como su amigo.



En otro tramo de la charla, el cronista le comenta que Rial había dicho que, viendo todo lo que había pedido Ventura, “menos mal que había pagado Ventura”, algo que generó la risa de Luis, pero también un pase de factura.



“Qué buchón, siempre fue buchón. Lo que pasa que él tendría que haber pagado varios café. Porque si hacemos tasa de indexación del precio del café, a 8 años de café retrasado… ‘Tomemos un café’, ‘tomemos un café…’, 8 años estuve esperando”, reclamó Ventura.



Cuando el cronista le preguntó sobre la forma en la que Rial lo saludó en el bar en el que se encontraron, Ventura contó cómo fue la curiosa situación y lo primero que le dijo el conductor al oído. “Viene de atrás y, cuando sentí el brazo, pensé que era alguien que me venía a asesinar. Yo no sabía quién era”, reveló Luis Ventura sobre ese acercamiento inicial de Jorge Rial después de tanto tiempo.





“Me dijo: ‘Te pido disculpas’. El resto es lo que contó él. No mintió. Es más, no mintió con la foto. Primero me preguntó si podía sacar la foto. ‘La voy a publicar’, me dijo y la mandó, me cagó. Me garcaba las minas, me garcaba todo”, comentó Ventura, dando a entender que la foto la usó para promocionar el comienzo de su programa en C5N.

Una vez que pasaron la nota con Ventura, Ángel de Brito tomó las palabras del periodista, sobre todo las del final, para dar su opinión sobre el motivo de la iniciativa de Rial. "Viste, Pía, lo que dijo Ventura. Rial se acercó porque empezaba su programa. Usó la foto para promocionarlo. Así que tanta amistad y tan divino no era", concluyó.