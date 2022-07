Tomás Fonzi contó detalles del aterrador día que temió por su vida

Andy Kusnetzoff recibió a cinco invitados este sábado en PH, Podemos hablar (Telefe). En esta ocasión, dijeron presente el ex jugador de la Selección Argentina Javier "Pupi" Zanetti; el actor Tomás Fonzi; la influencer y panelista de espectáculos Nati Jota; el periodista deportivo Emiliano Pinsón y la actriz Florencia Torrente.

Como ya nos tiene acostumbrado el ciclo, los famosos relataron algunas de sus experiencias y anécdotas increíbles. Pero fue el actor quien dio un paso al frente cuando el conductor pidió que se acercaran aquellos que "alguna vez sintieron mucho miedo".

Así fue cuando Fonzi recordó el aterrador día que temió por su vida. "En una época era adepto a saltar de los aviones, hice varios saltos bautismo", reveló el subcampeón de Masterchef Celebrity, haciendo referencia a los saltos con un doble arnés junto a un instructor autorizado.

"Ya en el segundo o tercer salto caes durante un minuto en caída libre, desde los 4000 metros de altura; y en un momento el tipo que bajaba conmigo me empezó a gritar: ‘¡No, abre, no abre!’", explicó, impactando a todos los invitados con su historia. Luego aseguró que mientras estaba en el aire creyó que se trataba de una broma del hombre que lo acompañaba, y se lo tomó con humor, hasta que miró hacia arriba: “Veo el paracaídas hecho un nudo, y seguíamos cayendo a toda velocidad".

"¡Pero si eso no se arregla te morís!", comentó con Kusnetzoff, y el actor llevó tranquilidad con el desenlace de la anécdota. "En un momento finalmente se abre, no hizo falta intentar abrir el otro que tenía el instructor", recordó. Sin embargo, en aquellos segundos eternos, tomó conciencia de que no había sido ningún chiste.

Luego reconoció que sintió miedo cuando volvió a tocar suelo firme. "Cuando llego al piso y empiezan a caer todos mucho más tarde, ahí me cayó la ficha; me bajó la presión, hiperventilé. Tuve una especie de ataque de pánico porque ahí en cinco minutos pensé todo lo que podía haber pasado", reflexionó.

Después de escuchar semejante relato, Andy quiso saber si alguna vez había vuelto a saltar luego de aquella traumática experiencia. La respuesta Fonzi lo dejó aún más sorprendido: "Sí, después salté de vuelta". Entre la incredulidad y la indignación, el conductor le preguntó el motivo por el que decidió hacerlo nuevamente.

Finalmente, aclaró que en la actualidad ya no tiene la misma ganas: "Ahora ya no saltaría me parece, pero es una vivencia única".