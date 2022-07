Quién es la actriz que se suma a Casados con Hijos tras la salida de Érica Rivas

En Intrusos (América) confirmaron que Jorgelina Aruzzi, la actriz que interpretó recientemente a Valeria Perell en El Primero de Nosotros, formará parte de la adaptación teatral de Casados con Hijos tras la polémica salida de Érica Rivas.

"Sería la nueva novia de Dardo (Marcelo De Bellis)", anunció Marcela Tauro. A lo que Maite Peñoñori, aclaró: "No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia".

Asimismo, en el programa de chimentos de América mostraron una imagen de la actriz junto a Guillermo Francella en el backstage de los ensayos de la obra que se estrenará a comienzos del 2023. "Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante". resaltó la ex angelita.

Jorgelina Aruzzi.

Recordemos que si bien Rivas sostuvo que fue bajada de la obra, al principio no contó más detalles sobre la polémica. Tiempo más tarde fue Ángel de Brito quien reveló os verdaderos motivos de su salida. "Érica Rivas es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guion, y cuando lo cambiaron no acepto. No solo eso, sino que pidió más dinero 'porque voy a tener que trabajar mucho más'", escribió el conductor de LAM en su cuenta de Twitter a principios de 2020.

Guillermo Francella junto a Jorgelina Aruzzi.

"Corrigió el último guion con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban, la producción le explicó que eso cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación. No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un asistente pago por la producción. O sea, más dinero", agregó.

Elenco completo de Casados con Hijos con Érica Rivas.

Tiempo más tarde, la propia actriz salió a dar su versión de lo sucedido. "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre", destacó durante una entrevista en La Caja Negra.