Qué dijo Marcelo Polino sobre Alejandro Paker, el jurado más exigente de Canta Conmigo Ahora

El debut de Canta Conmigo Ahora, el programa con el que Marcelo Tinelli volvió a la pantalla chica este año, ya dejó mucha polémica en su primera semana al aire y bastante tela para cortar.



En el reality, el desafío de los participantes será lograr que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos. De esa manera, conseguirán un lugar en el podio de ganadores.



La versión argentina del exitoso formato “All Together Now”, con la que Tinelli intentará mejorar los números de rating del 2021, cuenta con un panel de 100 jurados expertos en distintos géneros musicales.





Entre los jueces nacionales e internacionales estarán Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri.



Uno de los jurados más exigentes que tiene Canta Conmigo Ahora es Alejandro Paker, quien, desde que se estrenó el programa hace una semana, sólo se levantó una vez en todas las performances.



En su programa de Radio Mitre, Marcelo Polino, uno de los periodistas que más y mejor conoce el mundo que rodea a Marcelo Tinelli, opinó sobre el tema y ponderó al actor, que rechazó a la mayoría de los participantes.





“Muchos dicen que quiere hacer de Polino. Paker es la persona más buena del mundo. Alguien tiene que hacer un rol duro que no se levanta y aprieta el botón, pero nadie copia a nadie”, comentó Polino.



“Es un artista, por ahí no es popular aún, pero tiene un talento y es una persona amorosa. Realmente se merece la oportunidad de llegar a que lo conozca gente que no consume musicales”, concluyó el periodista.