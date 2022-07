El video de Lali Espósito junto a Rels B en el mar en medio de los rumores de romance

Lali Espósito brilla en el mundo con una excelente carrera musical y actoral. La jurado de La Voz Argentina comenzó desde chiquita y eso la llevó al lugar donde está ahora. Y es que, en más de una ocasión la morocha contó que se esforzó mucho para estar en la cima del éxito.

Lo que a muchos les interesa de Lali es su vida amorosa, pero ella siempre intenta mantenerla alejada de los medios. Durante los últimos meses fue vinculada a varias personas, entre ellas Diego Dominguez, actor de ATAV. El español fue consultado tras mostrarse muy cerca a la artista.

"Somos amigos con Lali y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también. Tu también sabes Juan como soy yo y es que en ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada", reveló.

Y lanzó: "Hace muchísimo tiempo que la conozco a Lali, date cuenta que coincidimos en varios eventos, tenemos amigos en común y nos encontramos cada dos por tres en algún evento de Madrid o de Argentina, ella es bastante transparente y bastante igual como muestra".

También fue vinculada con Lola Índigo, pero nunca ninguna negó los rumores. Como si fuera poco, durante los últimos días rumores de romance entre Lali Espósito y Rels B aparecieron. Fue en LAM donde mostraron las interacciones que los cantantes tienen en las redes sociales y las cosas que comparten.

Fue entonces que Lali decidió romer el silencio y hablar sobre todo lo que se está diciendo de ella y el famoso rapero: "Que loco, me llama la atención como necesitamos linkear si hay una chica y un chico en un mismo lugar, linkearlos sentimentalmente... No hay nada para que se diga".

Ahora bien, cuando todos los rumores comenzaban a desaparecer, Rels compartió mediante su cuenta de Instagram un video donde se lo ve junto a Lali Espósito abrazos en el mar para luego sumergirse y disfrutar del momento con una gran sonrisa mirando a cámara.