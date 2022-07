El polémico pasado oculto del novio de Verónica Ojeda, Mario Baudry

La pelea que surgió el pasado viernes 29 de julio entre Dalma Maradona, Claudia Villafañe y el novio de Verónica Ojeda, Mario Baudry, trajo al polémico abogado en escena. Y de allí surgen preguntas e interrogantes sobre lo que pasó en su vida antes de ingresar al mundo Maradona. "Le gusta la cámara más que el dulce de leche", dijo Dalma.

La pareja de Ojeda lejos de mantenerse fuera de las polémicas de la familia Maradona, siempre que le consultan sobre el tema, no duda en hablar. Tal como ocurrió hace un tiempo cuando contó: "A Dalma y Gianinna les pasaba lo mismo. Llamaban y le decían que Diego no estaba o iban y lo encontraban borracho".

Como si fuera poco, contó que ninguno de los hijos de Maradona se preocupa por Dieguito: "No, ninguno. Ni lo llaman, ni lo ven. Está solo. De hecho, hace una hora me llamó, él está en un cumpleaños de la prima, y me pidió ir al cementerio. Él quiere ver la tumba de su papá, ¿y qué le vamos a decir, que no? Tiene 7 años".

"Él en Navidad quería ir a la casa de su papá en el cielo. ¿Al cementerio? Sí. Tiene que cerrar su ciclo de vida, ¿por qué le vamos a esconder su verdad? Le cortaron la mutual de vuelta. No sé por qué. Su obra social la pagaba Diego. Pero una vez que fallece tiene un año de coseguro, que lo paga el Estado, que sostiene a un chico que tiene problemas", continuó.

Eso no fue todo porque dio detalles sobre cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona: "Cuando estoy entrando con la camioneta, sale Dieguito corriendo, me lleva de la mano al patio y me dice: ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’", contó.

Mario Baudry fue jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Comenzó su relación Verónica Ojeda en el año 2019. El hombre es de General Belgrano, hincha de River y militante peronista. Es abogado y escribano, graduado en la Universidad de La Plata.

Además es especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario, diploma recibido en la Universidad de Belgrano. También es el director de la revista La Tecla, que se dedica a analizar la política de la provincia de Buenos Aires, y CEO del multimedios Central de Noticias Argentinas.

Miembro de un estudio jurídico grande, Baudry fue representante de la Nunciatura y manejó unos $10 millones mensuales (casi 700.000 dólares en ese momento) de los colegios del obispado de Zárate-Campana. De ese momento oscuro surgieron denuncias de malversación de fondos, lavado de dinero, abuso de poder y conductas inapropiadas.

Ese escándalo financiero despertó el enojo del Papa Francisco, en 2016, contra un grupo de gente. Los vínculos de Baudry con el poder son variados, y levantan sospechas sobre si su buen pasar económico está atado a estas relaciones.

Se dice peronista, tiene una vida lujosa de residencia en countries, vuelos privados, almuerzos y cenas con la farándula local. ¡Qué top!