Cinthia Fernández se enojó porque Defederico no puede pagar 168 mil pesos de "alimentos": "Agarrá una pala y..."

El problema de la cuota alimentaria de sus tres hijas es un constante dolor de cabeza para Cinthia Fernández. Todos los meses es un tema que da que hablar, y en esta ocasión, Matías Defederico explicó que no se puede hacer cargo del monto pactado.

Ya en otras oportunidades, la mediática se había encargado de escrachar por sus redes sociales que el padre de Bella, Charis y Francesca no le paga la manutención acordada, y que solo le transfería 55 mil pesos, lo cual solo le alcanza para realizar las compras en el supermercado, pero sin artículos de limpieza, carne o verduras.

En las últimas horas, el exfutbolista manifestó que no puede hacerse cargo de los 168 mil pesos que debe abonar de forma mensual principalmente porque ya no tiene un salario en dólares.

Además, Defederico continuó su relato y dijo: “No soy el mejor papá, lo sé pero estoy aprendiendo. Estuve mucho tiempo fuera del país sin ellas y me perdí un montón de cosas pero lo quiero reconstruir”.

Ante este panorama, fue Cinthia quien rápidamente salió a cruzarlo, y sin pelos en la lengua, tal y como tiene a todos acostumbrados, le respondió mediante una historia en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores.

En ese post, Fernández no solo lo acusó de papá luchón sino que también lo acuso de malgastar su dinero. “Menos shampucito, avioncito, bolichingui y muchas cosas más y ahí seguro vas a poder”, escribió.

La panelista de Momento D continuó con su testimonio y se preguntó: “¿Las madres siempre tienen que poder?. Palo y pala y a laburar como hago yo”. Además, hace unas semanas había lanzado en ese programa: “Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”.

Además, en ese mismo relato se mostró muy indignada: “Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida, se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó, se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme?