Marcelo Polino advirtió a Mariana Brey al enterarse de que trabajará con Jorge Rial: "Te dije en privado que es..."

Jorge Rial siempre fue uno de los famosos más temidos de los medios argentinos. El padre de Morena se muestra dispuesto a destrozar a quien sea cuando se meten con él. De hecho, días atrás en una nota con TeleShow habló sobre la fama que se ganó con el paso de los años.

Y es que le consultaron desde el medio si le gustaba que las personas le tuvieran miedo. Fue entonces cuando respondió sin filtros: "No. Me causa gracia que me tengan miedo. Después cuando me conocen saben que soy un osito de peluche. Pero bueno, también construí mi imagen en base a eso".

"Bueno, pero que lo intenten. Me pueden hacer enojar, después hay que bancar el vuelto, como me lo banqué yo 500 veces el vuelto. Igual ya no hay mucha gente para pelearse. A los enemigos se los elige por la inteligencia y hoy no veo muchos enemigos en el horizonte", confesó.

Y agregó: "Me peleé en su momento con Gerardo (Sofovich), eso era pelearse. Era un tipo brillante y hasta disfrutamos esa pelea. ¿Hoy, con quién me voy a pelear?". No todo quedó ahí porque también habló de su carrera laboral y los proyectos a futuro que tiene en la televisión.

"Pensé que no volvía a la televisión: me había predispuesto a no volver, casi juramentado. Pero cambió mi situación después de un año y sentí que estaba listo. Es lo único que sé hacer, es mi vida esto. Es mi esencia. Hoy, cuando hablás de la televisión, no podés obviarme. Ni por Intrusos, 20 años de un programa que hoy todavía sigue. Ni por los 50 puntos de Gran Hermano", lanzó.

Y Jorge Rial continuó sincero: "Cuando empezaron a balbucear para tratar de explicarme me dijeron: “Vas contra Intrusos”. Y ahí caí y dije: “Ah, qué lindo”. Igual no voy a competir contra Intrusos, voy a hacer otra totalmente distinta. Para mí Intrusos era otro, no es este".

Ahora bien, hace algunas horas Marcelo Polino sorprendió al lanzarle una fuerte advertencia a Mariana Brey, quien trabajará con Jorge Rial en su programa: "Yo te dije en privado. es muy buen compañero de trabajo. Pese a todos los comentarios, y que podés o no estar de acuerdo con las cosas que dice, él es un gran compañero de equipo".

"Yo trabajé muchos años con Rial y nunca, pero nunca, tuve un problema. Y miren que competíamos porque hubo veces que yo estaba en el ‘Bailando’ y él en ‘Gran Hermano’, pero siempre todo muy bien”, cerró.