Las mejores fotos del casamiento de Karim, el hijo de Gabriela Arias Uriburu, en Jordania

Gabriela Arias Uriburu se convirtió en una de las figuras argentinas más admirables en todo el mundo. Y es que en 1997 dejó de ver a sus hijos porque su ex marido se los llevó ilegalmente a Jordania y ella no podía ingresar al país porque se encontraba divorciada de él.

Fue entonces cuando la famosa empezó a luchar por los derechos de los niños y hasta creó una fundación. Hace un tiempo la famosa habló de su tarea: " La vida me tiró de lleno a una tarea inmensa que nunca imaginé, que fue atravesar una tragedia familiar. Y esta tragedia puede ser comprendida según el lugar del mundo en el que estés o según el paradigma en el que te encuentres".

"Podés ver la historia desde un lado occidental o oriental, lo cual es muy interesante. Y como digo siempre, las historias son, a la vez, grandes “llamadores” que nos invitan a recorrer nuevos caminos. Y el camino que yo transité y que decidí crear fue el que también me llevó a nuevas comprensiones", contó Gabriela.

Y agregó: "A no quedarme solo en el relato de la madre, me animé a ir más allá. La experiencia fue tan vasta, y tan intensa, que decidí empezar a compartir. En la vida y el universo, todo lo que sucede es perfecto. Nosotros tenemos un ego que mirar, por eso siempre digo que en vez de mirar tanto hacia afuera, hay que girar el espejo y mirarnos a nosotros mismos ¡que es lo que hizo el confinamiento!".

Decidió finalizar muy reflexiva Arias Uriburu: "En mi caso en particular, en mi historia, hubo un momento en que estaba muy cansada, me preguntaba cuánto más me quedaba por transitar. Y después me di cuenta de que si la vida tenía algo que mostrarme me lo iba a mostrar. Porque cuando uno pide que no le pase más nada, lo que està haciendo es retirarse de la vida".

Ahora bien, luego de luchar durante años por los derechos de los niños y lograr poder ver a sus hijos, la reconocida autora vive un gran momento en el presente. Y es que su hijo mayor contrajo matrimonio. Karim Shaban se casó con 30 años y la argentina estuvo presente.

Mediante su cuenta de Instagram compartió hermosas postales de la boda muy emocionada. Y hasta contó que el vestido que usó es prestado: "El vestido es de mi hermana Isabel, que diseñaron las hermanas (Ginette y Madeleine) Reynal para el casamiento de una de sus hijas. Me encanta este concepto de la moda circular".