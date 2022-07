La inesperada revelación de Diego Topa que impactó a todos

Este sábado, Andy Kusnetzoff volvió a estar al frente de PH, Podemos Hablar (Telefe). Junto a sus cinco invitados, repasaron momentos importantes de su vida. Érica Fontana, Sabrina Rojas, Sofía Jujuy Jiménez, Leo García y Diego Topa, fueron de la partida, pero el animador infantil dio un paso al frente cuando el conductor pidió que pasaran al punto de encuentro aquellos que hayan vivido experiencias paranormales.

"He visto ovnis dos veces, y me encantó", reveló, dejando atónito a todos en el estudio. El conductor quiso saber dónde había sido y el artista explicó que la primera vez fue en la Argentina y la segunda en Estados Unidos. "Yo vivo en Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y eran como las 4 de la mañana cuando de repente aparece una luz, que no era un avión que pasó, era una luz que subió para arriba, bajó, hizo unos movimientos rápidos y se fue", aseguró.

Diego Topa.

Aunque no aclaró quién lo acompañaba en ese momento, agregó: "Nos miramos y dijimos: ‘No puede ser’, porque te pasa que querés contárselo a alguien, pero no estaban los celulares como ahora, aunque igual muchas veces con la cámara no se ve bien tampoco".

"Después en Estados Unidos me pasó también con mis tíos, que salíamos de un cumpleaños, donde vi lo mismo, una luz que baja, de un lado para el otro", recordó.

Andy profundizó en el tema y le preguntó a Fontana si creía en la mística detrás de los objetos voladores no identificados. A diferencia del resto, Érica fue determinante: "No creo en los OVNIs, creo que son fenómenos astronómicos que ocurren, que tienen su explicación, y que en general no las tenemos porque no tenemos el conocimiento acabado que tiene un especialista, alguien que ha estudiado toda su vida".

“Incluso hace unos días yendo a Rosario, a las 12 de la noche vimos una luz impresionante que bajó y desapareció cerca de la tierra, fue impresionante; pero no se nos ocurrió pensar en un OVNI, sino en un fenómeno de un cuerpo celeste, probablemente una estrella fugaz, que nos pareció súper lindo y divertido, nada más”, ejemplificó.