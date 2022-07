Cinthia Fernández reveló por qué se fue corriendo del cumpleaños de Ángel de Brito: “Me…”

Cinthia Fernández se convirtió en el foco de los medios hace algunas semanas cuando se enfrentó a su ex pareja y padre de sus hijas. Y es que, el ex jugador de fútbol visitó el programa de Luis Ventura y decidió contar la verdad sobre su relación con la bailarina y panelista.

Indignada, la ex angelita decidió realizar un fuerte descargo en sus redes sociales: "Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada. Citaste a toda la familia, abriste una botella de champagne, y me ofreciste casamiento adelante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar".

"Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos.. Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’ el peor hombre del mundo”, contó.

No todo quedó ahí porque continuó: "Eso fue parte de la pareja. Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese".

"Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles... No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se las prohibí", sentenció.

Ahora bien, hace algunas horas Cinthia Fernández confesó que tuvo que abandonar el cumpleaños de Ángel de Brito porque se sentía bastante mal: "Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir. Mirá, para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal".

"Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual, pero bueno, a empezar un movidito sábado. O incubo algo, o estrés, o cansancio, o cosas del más allá", finalizó Cinthia.