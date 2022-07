Tras el escándalo en Vorterix, Mario Pergolini salió a defenderse de las acusaciones

Mario Pergolini volvió a ser protagonista de fuertes críticas en las redes sociales luego que se confirmara el levantamiento de varios programas de Vorterix sin previo aviso. Ciclos como Todología (conducido por Victoria Garabal y Matzorama) y No Tenemos Todo El Día (conducido por el humorista Lucas Upstein) fueron algunos de los que cayeron en este recorte que realizó la empresa dirigida por el periodista.

Fue la dupla que conduce Todología la que no pudo contener la bronca y revelaron que se enteraron minutos antes de empezar su programa que terminaba ese mismo día.

En medio de comentarios cargados de ironía y malestar, expresaron su descontento por la forma que la empresa utilizó para comunicar los despidos. "La gente no sabe... Hoy es nuestro último programa", dijo Matzorama. "Que enojada estoy...",. agregó Garabal. "No fue por decisión propia", añadió. "Pensé que iban a cumplir con las cosas o, por lo menos, no avisarte el último día que va a ser tu último día", sentenció.

"Ayer circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja, pero la carta decía algo así como medio esperanzador", continuó Garabal con su descargo en pleno aire. "Yo entendí que la carta era como un 'Che banquen un poco la situación, que está complejo, pero la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice'", agregó.

Luego, contó cómo se enteró que había sido despedida: "Hoy yo estaba en un día complejo que tenía que hacer un montón de cosas y de repente me llega un mensaje que dice 'Che me llamó tal que confirmó que es el último programa de Todología'".

Por otro lado, Matzorama también se refirió a la carta difundida: "Lo que interprete es: 'chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números'. ¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una basura", se quejó Garabal.

Sin embargo, el mismo Pergolini aseguró que la carta difundida fue editada, que no era la original que les envió a los trabajadores de la radio. Aunque en el texto sí se refería a las medidas que estaba tomando y apuntó a la situación económica que atraviesa el país.

El comunicado difundido, que según el dueño de Vorterix no es el original, dice: "Veníamos más o menos bien, la programación de este año fue toda una decisión de apostar por ofrecer mucho y ver si audiencia y clientes nos acompañaban. Pero si bien tenemos más facturación se nos está volviendo imposible cobrarlo. Volvemos a tener mucha pauta que se está atrasando en el pago casi 120 días, o sea lo que facturamos y emitimos en marzo lo estamos cobrando ahora", explicó.

Sobre el final del comunicado, el empresario apuntó contra Luzu TV, canal de Twitch y YouTube: "Estamos compitiendo con plataformas que ponen entre dos y tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que además hacen una especie de "trampa" con las reproducciones dando un número más elevado del que tienen, lo que hacen que algunos clientes nos pidan mismos números para pautar que nosotros".