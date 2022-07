Primer escándalo en el jurado de Canta Conmigo Ahora: “Es un..."

Como era de esperarse, la polémica llegó a Canta Conmigo Ahora. El nuevo programa de Marcelo Tinelli en El Trece cuenta con un jurado integrado por 100 personas. Las diferencias iban a llegar tarde o temprano. Sin embargo, las diferencias llegaron por motivos que nada tuvieron que ver con lo musical.

Todo comenzó con la presentación de Ignacio Luna, un joven de 23 años oriundo de la ciudad de Córdoba. A la hora de la verdad, de a poco, los jurados se fueron levantando de sus asientos. Sin embargo, alguien no apretó el botón ni se paró de su asiento. Se trata del cantante y actor Alejandro Paker que desarrolló un perfil de jurado ultra exigente.

"Creo que moverse tanto lo dispersó un poquito. Pero me encantó lo que trajiste, me encantó tu mecánica", expresó el comediante musical, mientras empezó a escuchar el murmullo de sus colegas cuestionando su devolución. "Pensé que tenías la letra en el piso”, comentó, haciendo una observación sobre la mirada del participante hacia abajo. "Son ajustes que me distraen", añadió.

"Sáquenle el botón", se le escuchó decir a Raúl Sencillez, de Los Caligaris, que salió en defensa de su coterráneo y llevó la discusión al terreno geográfico. "Él es rosarino. Cuando venga un rosarino lo vamos a votar. El cordobés la rompió", señaló. Su compañero de banca y de banda, Juan Taleb, fue más directo: "Yo pondría en venta ese botón, lo tiene al pedo", sugirió. "Lo que pasa es que él es el botón", se sumó Raúl.

"Parece una cosa de Córdoba contra Rosario", deslizó Tinelli. "Somos una plaga, lo estamos logrando, pero bien el maestro, gran performance", cerró Taleb.

Más allá de las discusiones, Ignacio sumó 75 puntos que le permitieron momentáneamente ocupar el tercer lugar en el podio. Hasta que llegó Luciano Sagua, un sanjuanino que aseguró tener mitad de su corazón en Río Cuarto. “Para mí, medio sanatero Cuando vio que había muchos cordobeses..., desconfió Tinelli con ironía.