Nai Awada contó cómo se lleva actualmente con su tía Juliana: "Es muy difícil ser..."

El 27 de julio, Nai Awada se dio el gusto de ser angelita mientras Yanina Latorre sigue de vacaciones en Miami. Y apenas la presentó Ángel de Brito, la actriz se dio cuenta de que iba a tener que meterse en temas delicados, como lo fue, y sigue siendo, su vínculo con su tía, Juliana Awada, una relación signada por la grieta.

“¿Cómo andás con la familia?”, disparó el conductor de LAM, y Nai se hizo cargo: “Ah, arrancamos tranqui…”. “¿Con qué familia? Mi familia es mi novio, mi perrita, mi mamá y mi papá”, le respondió, tajante, delimitando de forma clara quienes forman parte de su entorno cercano y quienes no.

“Ah, ¡Macri es tu tío!”, intervino Nazarena Vélez de repente, sorprendida por el súbito insight del bagaje familiar de la morocha que entró a los medios y se hizo conocida en la televisión gracias a ese parentesco político con el ex Presidente de la Nación y líder de Cambiemos.

De hecho, la pista del Bailando fue la puerta de entrada a la exposición mediática para Nai, que recordó que fue en LAM donde le hicieron su primera nota, como “la sobrina del presidente que entra al Bailando”.

“Ahora soy mi amor, ahora es la tía de... Mi papá y mi mamá, ellos son mi familia. Una elige la familia cuando ya es más grande”, indicó, dando a entender que Juliana ya no forma parte de ese círculo de confianza por temas que, esta vez, prefirio omitir al aire.

“Vos siempre contaste la verdad, nunca fue un vínculo de una tía muy presente”, dijo entonces Pía Shaw, a lo que ella asintió: “No, y hubo una ofensa tremenda e irreparable. Yo intenté muchas veces reconciliar y cuando ya te cierran la puerta… Mejor no hablemos del tema”.

Nai reconoció que nunca le resultó fácil hacerse un nombre propio siendo su papá el prestigioso actor Alejandro Awada, en las antípodas políticas de su tía, Juliana, ex Primera Dama. Una carga que, más de una vez, le jugó en contra en castings, trabajos y relaciones donde la orientación política era un tema.

“Es muy difícil ser hija de quién soy hija y hacer mi lugar. A mí me gusta esto, no quiero ser una actriz del teatro Cervantes. Respeto un montón a los actores y a las actrices, pero a mí la televisión me dio todo lo que tengo”, aseguró entonces, y se lamentó por no haber podido terminar su experiencia en el programa de Marcelo Tinelli.

“Supiste siempre mi historia y nunca la contaste, sos la persona más fiel”, se dirigió, agradecida, a Ángel, sensibilizada y advirtiendo que en cualquier momento se iba a poner a llorar. Luego, indicó que poco a poco pudo la pesada carga de su apellido: “Creo que por primera vez me saqué mochilas que me estaban matando, esto del tema familiar”.

Awada admitió que siente que al actor le costó mucho aceptar el camino de mediática que eligió y señaló que “se le fueron las ganas de actuar”, por las compañeras “politizadas” que la señalaban por su papá K y por ser sobrina de Macri.

“Creo que mi viejo hizo lo que pudo, pero quiso llevarme a sus creencias y opiniones”, opinó, para explicar sus declaraciones de años atrás, cuando en plena presidencia de Cambiemos explotó varias veces en contra de su gestión.

Cabe recordar que, en diciembre de 2021, Nai estuvo en Mañanísima y contó que se había reconciliado con su tía por teléfono. “La llamé porque no podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando”, dijo.

"Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió, por eso cuando me hablan me pongo a llorar, sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida”, dijo. Que pasó de ese momento a esta parte, no lo quiso explicar en su visita a LAM.