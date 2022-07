Narda Lepes protagonizó un verdadero escándalo en Uruguay: "Ubicate querida"

Narda Lepes se encuentra participando como jurada invitada en la versión uruguaya de Masterchef Celebrity. Pero su llegada al vecino país ya causó el primer escándalo, luego que varios participantes la denunciaran por maltratadora.

"Abigail Pereira, una de las participantes del reality, dijo que no podía entender cómo los trata. Llamó mucho la atención porque hace un año hubo acá en Argentina denuncias por maltrato en las cocinas, puntualmente contra Pablo Massey, y Narda contó su experiencia también, dijo que ella había vivido situaciones feas cuando estaba aprendiendo", señaló Nancy Duré en Intrusos (América TV).

Luego, emitieron un compilado de los hechos que habrían originado las acusaciones contra la chef. En este sentido, el momento más polémico se dio cuando la cocinera le dio una especie de palmada en el hombro a uno de ellos. "Carlos es cantante folclórico y cuando ella lo tocó, miró a la producción. No le gustó", añadió Marcela Tauro, quien también aseguró que el último eliminado afirma haber terminado humillado.

Narda Lepes.

Las repercusiones en las redes no tardaron en llegar. "Te vi en Masterchef Uruguay, eras invitada, ¿había necesidad de ser tan grosera? Acá no nos gusta tu tonito, si no andá y fijate los comentarios, ubicate querida, estas en Uruguay, invitada…", expresó un seguidora; "¿Que te comiste Narda? Para aconsejar no hace falta ser ordinaria y faltar el respeto a la gente ¿Te está afectando llegar a los 50?", sumó otro; "Te acabo de ver en Masterchef Uruguay. Podes ser una gran chef, pero como persona sin conocerte ya te digo que ¡das vergüenza! Maltrataste a personas que te esperaron con mucha emoción y buen modo", le recriminó otro.