Coki Ramírez sorprendió al presentar a su nuevo novio deportista: ¿quién es?

Coki Ramírez ya se encuentra de regreso en su Córdoba natal luego de vivir durante un tiempo en Miami, lugar que eligió para cumplir el sueño de grabar un disco. Ahora, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una romántica foto junto a su flamante novio.

En la imagen se los puede ver abrazados frente al espejo. El joven en cuestión es Juanchi Bergel. Santafecino nacido en el departamento de Vera, y un apasionado por el deporte. Dedicó su carrera al básquet y estuvo en distintos clubes locales hasta que llegó la oportunidad en el ámbito internacional.

Pasó por Estudiantes de Concordia, Sionista de Paraná, Ciclista de Junín, Unión de Santa Fe, UNCAus de Chaco, Central Entrerriano, Belgrano de San Nicolás y luego fue contratado por el club Maccabi Haifa de Israel, donde juega actualmente. Al parecer la pareja se encuentra en la ciudad de Villa Allende, donde la artista está brindando algunos conciertos.

"Es agotador lucharla en la Argentina; es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos", había expresado Coki el año pasado en una charla con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

"A mí me gusta cantar para que la gente me escuche, y me falta eso. Si Dios quiere, lo voy a lograr con este viaje", agregaba. Sin embargo, la cordobesa de 41 años que tuvo su auge de popularidad en 2010, cuando acompañó a la Mole Moli en el Bailando por un sueño de ShowMatch.