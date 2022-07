Red Hot Chili Peppers sorprendió a todos sus fans con un inesperado anuncio

Red Hot Chili Peppers acaba de anunciar la salida de su nuevo álbum de estudio, "Return of the Dream Canteen", que saldrá a la venta el próximo el 14 de octubre a través de Warner Records. El sorpresivo anuncio se realizó en el Empower Field de Denver, en el comienzo de su esperada gira mundial, y tuvo una eufórica respuesta de la audiencia.

La noticia marca la llegada del segundo álbum que la banda lanza en 2022, tras liderar los charts con "Unlimited Love", que se conoció en abril pasado. También será el segundo álbum de 2022 producido por Rick Rubin y refuerza la reputación de RHCP en la cresta de una innegable ola creativa.

El show de Denver estuvo plagado de éxitos icónicos de Red Hot, así como los nuevos temas favoritos de los fans "Black Summer" y "These are the Ways". La banda provocó la euforia de la audiencia cuando Anthony Kiedis anunció sorpresivamente que lanzarán un nuevo álbum de estudio este año.

"Fuimos en busca de nosotros mismos como la banda que siempre supimos ser. Sólo por diversión nos juntamos y aprendimos algunos viejos temas. Al poco tiempo comenzamos el misterioso proceso de crear nuevas canciones con un poco de la hermosa química que nos había acompañado cientos de veces. Una vez que conseguimos ese sonido y esa visión, seguimos indagando. El tiempo se convirtió en una faja elástica extra grande y no había razón para dejar de escribir y rockear. Era como un sueño. Cuando terminamos, el cariño que nos tenemos y la magia de la música nos había regalado más canciones de las que necesitábamos. Bueno, lo solucionamos: lanzamos dos álbumes uno tras otro. El segundo es tan significativo como el primero o quizás al revés. 'Return of the Dream Canteen' es todo lo que somos y lo que soñamos ser. Está listo y creado con la sangre de nuestros corazones sinceramente, los Red Hot Chili Peppers", anunció la banda sobre su nuevo material de estudio.

Red Hot Chili Peppers continuará su gira en California con un show especial en el SoFi Stadium. en su ciudad natal de Los Ángeles, y luego continuará en Chicago, Toronto, y en otras ciudades antes de finalizar en el Globe Life Field de Arlington, Texas, el domingo 18 de septiembre. Afamados artistas de varios géneros -como HAIM, Beck, Thundercat, The Strokes, King Princess, St. Vincent y Post Malone – se unirán a la banda como soportes en algunas de estas fechas.

La banda comenzó el tramo europeo de su gira internacional el mes pasado, en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla, España, el sábado 4 de junio. El concierto marcó el regreso del guitarrista John Frusciante en 15 años.