La pelea dominguera de Angel de Brito con la Negra Vernaci: "30 años insultando gente en..."

La Negra Vernaci en más de una ocasión se cruzó con famosos por la manera en la que dice las cosas. Hace un tiempo la conductora arremetió contra Rodrigo Lussich. Fue el conductor de Socios del Espectáculos quien comenzó a contar: "Me tuve que comer un garrón esta mañana de esos que te da la gente traicionera. Los que se la dan de buena gente son los peores”.

"Había acá una guardia periodística esta mañana, acá. Estaban esperando a Pettinato aparentemente. No era de mi programa Socios del Espectáculo, el que yo hago en El Trece con mi socio Adrián Pallares. Cuestión que había una guardia esperando a Pettinato que está muy demandado en estos días por su hijo", agregó.

Y continuó: "Y acá, una conductora de la radio, la Negra Vernaci dijo que había una cámara de Lussich que a ella le había dado gracia, como una venganza para hacer reír a la gente que Pettinato estaba acá dentro para que el notero se cagara de frío. Y Pettinato se había ido hacía como 20 minutos como si fuera una gracia dejar a alguien cagándose de frío".

"Yo lo aclaré, le escribí para explicarle que no estaba mi notero acá. Pasó un tiempo que nosotros mandamos un móvil a buscarla con la cámara prendida pero no pasó. Yo le pedí disculpas y le escribí así como hice hoy para decirle que le estaba errando. Que esta mañana me acusara de haber mandado una cámara que no era para ella, era para otro conductor de la radio me pareció de lo más injusto", expresó.

Como si fuera poco, la Negra Vernaci se metió en el escándalo entre Julia Mengolini y Ángel de Brito. Y es que, cabe recordar que la periodista insultó a LAM hace algunas semanas y hace algunas horas en el programa de la locutora volvió habló del tema: "Ustedes hacen referencia a la vez que vinieron, me pusieron el micrófono y yo dije 'a esa nota no te la voy a dar porque son todas unas hijas de puta de la primera a la última'".

"Yo quiero aclarar que esto lo dije sin el consentimiento de un micrófono prendido, sino hubiera dicho otra cosa. Algo parecido pero más elegante. Les hubiera dicho 'la nota no te la voy a dar porque a las personas están en el piso no las considero de una altura moral tal para pelearse conmigo", expresó.

Ahora bien, resulta que Vernaci habló en contra de Ángel y su equipo. Fue entonces que el conductor de LAM lanzó en Twitter: "Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros. Ja, ja, ja. La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?".

Lejos de seguir con la polémica, la Negra Vernaci decidió responderle un poco irónica para poder finalizar con el escándalo: "¡Domingo! Relajá, bebé".