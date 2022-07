La picante respuesta de Jey Mammon a la versión de peleas con Jésica Cirio en La Peña de Morfi

Jey Mammon habló de la versión de que mantiene una mala relación con Jésica Cirio en La Peña de Morfi, luego de un inesperado pase de facturas con el humorista Luis Rubio, situación que aprovechó para responder de manera pícara.



Elvio (el personaje de Luis Rubio) apareció a través de un tótem para darle tips a los padres para entretener a sus hijos en las vacaciones de invierno. Allí, el humorista enumeró varios juegos usando frutas, verduras y comidas, algo que a Jey no le gustó.





“No se juega con la comida, Elvio. Entiendo que lo tenga todo preparado, pero 10 veces dijimos que no se juega con la comida”, le dijo el conductor. “Usted me embarra la cancha”, retrucó Elvio. “Como conductor tengo que bajar línea”, insistió Jey.



Luego, para cerrar el segmento, Elvio propuso un juego para los niños y chicaneó. “El último juego es ‘¿quién le encuentra el par a la media?’. Este no es sobre comida, Mammon. Imagino que con este lo dejé satisfecho”, dijo.



Ante esto, Jey aprovechó además los rumores de internas con Jésica Cirio y retrucó con humor. “Perdón, ¿es un pase de facturas? Nos van a levantar los portales. Van a poner que hay fricción con Elvio. Se pelea con el tótem. Hay rumores”, expresó el conductor.



En cuanto a las versiones de peleas, en el programa Socios del Espectáculo visibilizaron la llamativa modificación que tuvo el nombre de Jésica Cirio en las nuevas promociones.





“En mayo, la promo decía ‘La Peña de Morfi, con la conducción de Jey Mammon, junto a Jésica Cirio’. Hoy se promociona de otra forma, sin el apellido de Jésica”, observó el conductor Rodrigo Lussich.



“Se le está bajando el precio. En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey se lo vio desdibujado”, agregó.