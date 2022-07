Así convencieron a Guillermo Francella de hacer la versión teatral de Casados con hijos

La exitosa sitcom Casados con hijos (Telefe) estuvo a punto de hacer su paso de la pantalla chica al teatro en 2020, pero la operación quedó trunca por la pandemia. Sin embargo, mientras se espera que la puesta tenga lugar el año próximo, un integrante del elenco confesó la particula estrategia que puso en marcha para convencer a Guillermo Francella a sumarse al proyecto.

Invitado al programa de Florencia Peña, Marcelo De Bellis contó: “La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille, pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía ‘volvió y no ganó un partido’. Hasta que una noche en una cena extensa con amigos le digo ‘tendríamos que hacer teatro nosotros’. Y ahí le vi los ojitos azules distintos”.

Luego, De Bellis detalló que al baño le pidió a un hombre que estaba sentado en otra mesa que se acerque a Guillermo Francella para decirle que Casados con hijos debería tener una versión teatral. La persona en cuestión cumplió tan bien que su misión, que logró encender la chispa de interés del protagonista del legendario programa.

Por su parte, Florencia Peña aportó que una vez lograron convencer a Guillermo Francella para llevar al teatro Casados con hijos, tuvieron dos años para acomodar las agendas de cada uno de los integrantes del elenco. “Cuando lo logramos, surge la pandemia, y ya con 70.000 entradas vendidas en un mes”, expresó la conductora.

Finalmente, tanto Peña como De Bellis se mostraron muy ilusionados con la idea de que este proyecto se concrete. “Hace 17 años que repiten el programa, no se puede creer. Fuimos muy felices haciéndolo. Hemos tenido grandes momentos donde no podíamos hablar de la risa”, recordó la acrriz.

Recordemos que en abril este año, el elenco de Casados con hijos tuvo una reunión, y si bien allí surgió la versión de que el esperado estreno teatral se produciría en 2023, lo cierto es que hasta el momento no hay ningunca confirmación oficial.