Tamara Báez se mostró por primera vez sin maquillaje y... ¡sorprendió!

A la par de la popularidad que fue ganando L-Gante desde que despegó su carrera musical, lo fue haciendo Tamara Báez, quien se convirtió en una figura fuerte de las redes sociales, donde muestra todos los detalles de su vida y del crecimiento de la pequeña Jamaica, quien hace muy poco celebró sus 10 meses de vida.

La novia del referente de la Cumbia 420 acaba de cumplir 23 años y lo celebró a lo grande, en una fiesta inspirada en el Universo Bratz, de las famosas muñecas, en la que se la vio radiante. Por tal motivo decidió mostrar la previa de la celebración y dejarse ver sin maquillaje antes que una profesional ponga manos en su rostro.

Tamara Báez se retrató durante el proceso y después lo compartió en Instagram, por medio de una postal en sus historias en las que escribió: Nunca me animé a tanto. Mostrarme sin maquillaje, solo por vos, te adoro”. La joven destacó el trabajo de la profesional, quien la dejó radiante con un make up que destaca sus ojos al máximo.

Rápidamente las imágenes se viralizaron dado que, como ella misma destacó, nunca se mostró al natural y sin maquillaje. Por el contrario, Tamara siempre ha demostrado ser muy coqueta y cuidadosa con su cuerpo y su rostro, hasta admitió someterse a algunos retoques estéticos, como en los labios o en la nariz.

Esa no fue la única sorpresa que trajo el cumpleaños de Tamara Báez, porque L-Gante no se olvidó de sorprenderla. De regreso de su gira por Europa, el artista le hizo un particular regalo a la madre de su hija, un auto.

Pero no se trata de cualquier vehículo. Elian Ángel Valenzuela, como realmente se llama, sorprendió al amor de su vida con un Fiat 500 último modelo, para que la joven de 23 años pueda moverse con total libertad y llevar segura a su hija Jamaica con ella.

“Gracias mi amor. El que yo quería, chiquitito como yo”, escribió Tamara en su momento, junto con una postal del auto que tiene pegada la calcomanía de “La Mafilia”, un juego de palabras que utiliza L-Gante, en el que une mafia con familia. Con este regalo, quedó descartada cualquier información de crisis que venía circulando desde hace algunos días.