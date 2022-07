Las fotos de la celebración por los 10 meses de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez

Apartados por un momento de los fuertes rumores de crisis y hasta de ruptura de la pareja, Tamara Báez y L-Gante celebraron a lo grande los 10 meses de vida de su hija Jamaica.



Todos los meses, L-Gante y Tamara Báez le organizan a su hija espectaculares fiestas con distintas temáticas, por lo que el homenaje a la pequeña niña se repite mes a mes.



En esta ocasión, el cantante y su pareja eligieron ilustraciones de vaquitas para decorar el ambiente en el que se celebró un nuevo cumplemés de la pequeña Jamaica.





“Felices 10 meses, mi bebé”, le dedicó Tamara Báez a Jamaica en su cuenta de Instagram, con un carrusel de fotos. “La última es mi favorita”, agregó la joven en el mensaje de dedicatoria.



Hasta hace pocos días, la pareja tuvo que salir a afrontar los rumores de crisis y hasta algunas informaciones que aseguraban que estaban al borde de la separación.



De hecho, hace unos días, Tamara fue consultada en su cuenta de Instagram sobre si estaban separados con L-Gante, ya que no se seguían en las redes sociales y ella había dejado la casa en la que estaban viviendo y que está en refacción.





En su momento aclaró que se habían ido de la casa junto a Jamaica por una cuestión de comodidad, pero no pareció suficiente explicación para despejar esos rumores de crisis.



Por eso, una usuaria le preguntó: “Tami, ¿se separaron con Elian? Son re lindos juntos”. Ante la consulta, Tamara respondió haciendo referencia al hecho de que hayan dejado de seguirse. “jajaja todos me preguntan lo mismo. Hace años no nos seguimos”, contestó.