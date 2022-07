La palabra de Tamara Baéz en medio de los rumores de ruptura con L-Gante

Cada movimiento de L-Gante es seguido por sus millones de seguidores, y su novia Tamara Báez también se convirtió desde hace un tiempo en una figura muy presente en las redes sociales. Y ahora, tras los rumores de ruptura de pareja, la joven se encargó de aclarar los tantos de una manera categórica.

En distintos portales y programas de espectáculos en los últimos días dieron por hecho una supuesta crisis entre L-Gante y Tamara Baéz, y algunos aseguraron que ya no están juntos.

A su vez, cuando los usuarios en la red detectaron que el artista y la influencer dejaron de seguirse en Instagram, esa señal alimentó todavía más las vesiones de separación.

Sin embargo, a través de su habitual ida y vuelta con sus seguidores, Tamara dejó en claro cuál es la situación actual de la pareja.

En una historia de Instagram en la que una usuaria preguntó: “Tami, ¿se separaron con Elian? Son re lindos juntos”. Ella respondió en relación al hecho de que no se siguen en la red: “Jajaja Todos me preguntan los mismo. Hace años no nos seguimos”.

Por otro lado, una seguidora cuestionó las versiones de Estefi Berardi sobre unas presuntas peleas entre Tamara Báez y L-Gante. “¿Viste que Estefi Berardi puso en Instagram que vos y L-Gante discuten mucho?”. A lo que la joven contestó: “¿Qué sabe? Jajaja Boludeces de ustedes”.