El mea culpa de Luis Ventura por el caso Beatriz Salomón que terminó en denuncia: "Ana Rosenfeld fue estratégicamente contra…"

El nombre de Beatriz Salomón resurgió bastante en el último tiempo. Todo fue a raíz de las denuncias que hizo su hija Bettina, quien aseguró que estaba teniendo problemas graves con su padre, Alberto Ferriols, y lo acusó de amenazarla y de prohibirle el contacto con su familia materna.

En el marco de aquella noticia, quien salió a hablar al respecto y recordó la malintencionada cámara oculta que le hicieron a la exchica Olmedo y a su por entonces marido en el programa Punto Doc, fue Luis Ventura. El periodista reconoció cuál fue su culpa en aquel escándalo que marcó para siempre la vida de la figura teatral y la arruinó para siempre.

“Muchos mintieron y aunque la verdad se dijo, lo hicieron en un tamaño de tipografía muy chiquito, porque los titulares que me apuntaban a mí y a Rial, fueron mucho más grandes. Era más fácil quedarse con una historia que vendía más, que con la otra que era la verdad”, expresó en el programa A la tarde (América TV), remarcando una vez más que ni él ni su colega tenían idea de lo que iba a trasmitir el programa que salía antes que Intrusos.

“Con aquella cámara oculta que hizo el programa Punto Doc que nos cargaron en la mochila de Intrusos a Rial y a mí, eso fue un quebranto para nuestra relación de amigos. Ahora, el día del famoso video, que produjo otro programa, a mí ella me llamó por teléfono pidiéndome, por favor, venir a ‘Intrusos’ para aclarar algo de su marido”, sumó minutos después Luis Ventura dejando en claro que aquel material no tenía nada que ver con su autoría.

Ahora, el periodista que viene de vivir semanas agitadas por su enfrentamiento con Jorge Rial vistió el piso de LAM, el programa de Ángel de Brito por la pantalla de América TV, y volvió a referirse al caso de Beatriz Salomón. Allí hizo un mea culpa sobre su posición en aquel escándalo y sobre cómo dejó pegado a su colega al llevar a la artista a Intrusos ese mismo día.

"En ese tema fui un boludo. Yo lo hice entrar a Rial, él se compromete por mí, porque Salomón me llamaba desesperada y yo le decía a Jorge 'tiene que venir, tiene que venir'... Me dice 'llamala'. Cuando la llamo me dice 'voy a ir con Alberto'. Se improvisó un programa y Jorge me dice, decile que venga antes y así vemos Punto Doc a ver qué carajo tiene. Entonces nos sentamos todos fenómeno y cuando empezamos a ver yo no sabía a dónde meterme, no sabía dónde poner la cara", detalló Luis Ventura.

Además, también apuntó contra Ana Rosenfeld, abogada del ex matrimonio, culpándola de haber ido contra él injustamente: "Yo vi como fue la maniobra en la que participó, en un lugar Ferriols, y en otro lado Rosenfeld. Ella, de acuerdo a Ferriols, es quien le arma toda la estrategia para ir contra Rial y contra mí. Es más, nosotros perdemos un juicio en primera instancia de un millón de pesos. Cuando mostramos la prueba, apelamos y chau".