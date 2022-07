Cómo está formada la familia de Mica Viciconte

Micaela Viciconte está transitando el mejor momento de su vida luego de haberse convertido en madre de Luca, el primer hijo que tiene junto a Fabián Cubero, con quien está en pareja desde hace ya cinco años.



La guardavidas e influencer se muestra constantemente muy unida a su familia desde la llegada de Luca Cubero, que quizá la sensibilizó en gran medida. Siempre comparte en redes sociales situaciones cotidianas en familia.



Micaela Lorena Viciconte tiene 33 años y es hija de Hugo Viciconte y Marcela Pierrere. Además, tiene dos hermanos, Lara y Diego, con quienes suele mostrar su unión en las redes sociales, más aún desde que les regaló un sobrino.





Lara Viciconte tiene 29 años, es profesora de gimnasia y tiene un emprendimiento gastronómico. Además, como dato adicional, comparte algo más con su hermana Micaela: está de novia con el ex Puma Emiliano Mulieri. Diego Viciconte, por su parte, es técnico es musculación, personal trainer, y profesor nacional de tenis. Así se presenta en su biografía en su cuenta de Instagram.



Cuando Luca Cubero nació, Lara y Diego tuvieron el privilegio de conocer a su sobrino, a quien no dejaron de abrazar, mimar y llenar de besos, una vez que Micaela recibió el alta médica y regresó a su casa con el nuevo integrante de la familia.



Sin embargo, la que más mima y más se fotografía con Luca es su abuela Marcela, quien demostró tener especial debilidad con su primer nieto, de quien no se despega. La mujer aparece en imágenes de diferentes momentos del día. Además, lo bañó por primera vez junto a Micaela.





Por su parte, Hugo Viciconte sorprendió en su momento al revelar cómo se había enterado de la noticia del nacimiento de Luca. “Llegué de viaje a las 7 de la mañana y me acosté un par de horas porque tenía un cumpleaños familiar a la noche. Eran las 23, todos comiendo, pasándola bien y a mí, como Micaela estaba en fecha, se me dio por mandar un whatsapp al grupo de la familia”, comenzó contando.



“’No aguanto más, estoy esperando muy expectante’, escribí. Nadie mandaba nada, todos estábamos esperando la señal. Yo mandé ese mensaje a las 23.01 y a las 23.02 me contesta mi mujer, la mamá de Micaela, que también estaba ahí pendiente. Y el bebé estaba naciendo a las 23. Ella se dio cuenta de ese detalle que uno lo puede tomar como casualidad, pero que es el hilo conductor que los padres tenemos con los hijos”, agregó.