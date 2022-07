El llanto de Pampita tras definirse los dos finalistas de El Hotel de los Famosos

Anoche se llevó a cabo una jornada decisiva de El Hotel de los Famosos. Tras la emisión de este miércoles, quedaron definidos los finalistas del reality de El Trece que competirán por los 10 millones de pesos.

El lunes, Martín Salwe logró consagrarse como el primer finalista y solo restaba conocer a su rival. La emoción invadió hasta a los propios conductores del programa luego de que Walter Queiejiro, Lissa Vera y Alex Caniggia se enfrentaran para lograr el objetivo.

"Solo uno de ustedes se va a convertir en finalista, por eso hoy el primero que complete este juego se asegura volver a competir con el segundo lugar, y quien llegue último queda automáticamente fuera del certamen", explicó El Chino Leunis.

El juego implicó la repetición de cuatro vueltas con una rastrera de pesados barriles. "No doy más, no puedo seguir", repetía la cantante en medio del llanto y el agobio.

El primero que concluyó el desafío fue El Emperador. Luego lo siguió Queijeiro. Al quedar eliminada, sus compañeros se acercaron a contener a Lisa, y también Pampita la abrazó visiblemente emocionada y pidió frenar la grabación unos segundos: "Ay, no me siento bien, me hiciste llorar, fue mucha emoción". Al ver las lágrimas de la conductora, la cantante de Bandana reclamó: "No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita".

Después de un breve descanso, Alex volvió a enfrentarse a Walter, pero esta vez para definir quién sería el finalista. El duelo estuvo muy parejo entre ambos, y un balde de arena hizo la diferencia para que el mediático se consagrara como el vencedor.

“Soy una bestia humana, un gladiador, un vikingo, todo lo que quieras, pero te digo la verdad, estoy arruinado", reconoció el mediático en el backstage. Recordemos que mientras Alex jugó dos veces en el mismo día, Martín descansó dos días y tal como él mismo asumió, llega en mejores condiciones físicas a la final.